महिला वनडे विश्व कप 2025: भारत ने श्रीलंका को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स  

लेखा-जोखा इस तरह से जीती भारतीय टीम प्रतीका रावल (37) और हरलीन देओल (48) की उम्दा पारियों के बाद भारत ने 124 के स्कोर पर अपना छठा विकेट खो दिया था। संकट की घड़ी में दीप्ति शर्मा (53) और अमनजोत कौर (57) ने अर्धशतक लगाते हुए टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। श्रीलंका से इनोका राणावीरा ने 4 सफलताएं हासिल की। जवाब में चमारी अट्टापट्टू (43) और हर्षिता समरविक्रमा (29) ने संघर्ष किया। इनके अलावा अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया और पूरी टीम सिमट गई।

अमनजोत अमनजोत ने लगाया अपना पहला अर्धशतक भारत ने जब 124 के स्कोर पर रिचा घोष का विकेट खोया था, तब अमनजोत क्रीज पर आई थी। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने दबाव की घड़ी में प्रभावशाली बल्लेबाजी की और अपने वनडे करियर का पहला अर्धशतक लगाया। वह 56 गेंदों में 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 57 रन बनाकर आउट हुई। उनके नाम अब 11 पारियों में 78.68 की स्ट्राइक रेट के साथ 155 रन हो गए हैं।

दीप्ति दीप्ति ने भी लगाया अर्धशतक श्रीलंकाई गेंदबाजों के सामने भारत ने जब 120 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब दीप्ति क्रीज पर आई। उन्होंने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए संभलकर बल्लेबाजी की और अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 53 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अमनजोत के साथ मिलकर 7वें विकेट के लिए 103 रन की साझेदारी की। यह अब विश्व कप इतिहास में 7वें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी बन गई है।