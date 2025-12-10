LOADING...
दिनेश कार्तिक बने लंदन स्प्रिट टीम के बल्लेबाजी कोच (तस्वीर: एक्स/@CricCrazyJohns)

दिनेश कार्तिक बने लंदन स्पिरिट टीम के बल्लेबाजी कोच और मेंटर

लेखन अंकित पसबोला
Dec 10, 2025
01:47 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक अब इंग्लैंड में खेले जाने वाले 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में कोचिंग की भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल, उन्हें लंदन स्पिरिट पुरुष टीम के बल्लेबाजी कोच और मेंटर की जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि कार्तिक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम के साथ भी बतौर कोच काम करते हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

दल 

एंडी फ्लावर के साथ काम करेंगे कार्तिक 

कार्तिक की नियुक्ति के साथ ही लंदन स्पिरिट और RCB का कोचिंग दल एक जैसा हो गया है। बता दें कि इन दोनों टीमों के प्रमुख कोच एंडी फ्लावर हैं, जबकि बोबाट क्रिकेट डायरेक्टर की भूमिका में हैं। RCB ने इस कोचिंग दल की देखरेख में खेलते हुए IPL 2025 का खिताब जीता था। दिलचस्प रूप से लीग इतिहास में RCB पहली बार खिताब जीतने में सफल रही थी।

बयान 

स्पिरिट के क्रिकेट डायरेक्टर बोबट ने की पुष्टि

स्पिरिट के क्रिकेट डायरेक्टर बोबट ने एक बयान में कहा, "लंदन स्पिरिट में कार्तिक का स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। वह हमारे खेल में सच में एक अलग सोच रखने वाले इंसान हैं और छोटे प्रारूप में फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनका अनुभव हमारे लिए बहुत कीमती होगा। उनके साथ काम करना भी बहुत मजेदार है और वह जो कुछ भी करते हैं उसमें एक अलग तरह की ऊर्जा और जोश होता है।"

आंकड़े 

बेमिसाल रहा है कार्तिक का टी-20 करियर 

कार्तिक ने अपने टी-20 करियर में 414 मैच खेले थे, जिसमें 26.88 की औसत से 7,554 रन अपने नाम किए थे। कार्तिक ने 2008 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ अपने IPL करियर का आगाज किया था। उन्होंने अपने करियर में 257 मैचों की 234 पारियों में 26.32 की औसत और 135.36 की स्ट्राइक रेट से 4,842 रन बनाए थे। इसमें 22 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 97 रन का रहा और वह 50 बार नाबाद भी रहे थे।

