ICC रैंकिंग: वरुण चक्रवर्ती ने रचा इतिहास, टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च रेटिंग वाले भारतीय गेंदबाज बने
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में उल्लेखनीय फायदा हुआ है। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वोच्च रेटिंग अंक हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। पहले से ही गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार चक्रवर्ती के फिलहाल 818 रेटिंग अंक हो गए हैं। वह दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं।
प्रदर्शन
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं चक्रवर्ती
मिस्ट्री स्पिनर चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। उन्होंने हाल ही में धर्मशाला में हुए टी-20 में 11 रन देते हुए 2 विकेट लिए। वह फिलहाल 800 से ज्यादा रेटिंग अंक वाले इकलौते गेंदबाज हैं। न्यूजीलैंड के जैकब डफी 699 अंको के साथ दूसरे स्थान पर हैं। शीर्ष-10 गेंदबाजों में चक्रवर्ती के अलावा कोई अन्य भारतीय गेंदबाज नहीं हैं।
ऑलटाइम
टी-20 गेंदबाजों की ऑलटाइम रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचे
चक्रवर्ती अब टी-20 की ऑल टाइम रैंकिंग (गेंदबाजों) में शीर्ष-10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। वह इस सूची में 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बता दें कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय में ऑल टाइम रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड पाकिस्तान के उमर गुल के नाम पर दर्ज हैं। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने जून 2009 में 865 रेटिंग अंक प्राप्त किए थे।
गेंदबाज
इन गेंदबाजों को भी हुआ फायदा
भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह तीसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। उन्होंने धर्मशाला में हुए मैच में 2 विकेट चटकाए थे। वह रैंकिंग में 4 पायदान ऊपर चढ़कर 16वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसन (14 पायदान ऊपर चढ़कर 25वें स्थान पर), लुंगी एनगिडी (11 पायदान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर) और ओटनील बार्टमैन (68वें स्थान पर) को भी फायदा हुआ है।
बल्लेबाजी
बल्लेबाजी रैंकिंग में तिलक वर्मा चौथे स्थान पर पहुंचे
टी-20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के 2 खिलाड़ी टॉप-5 में शामिल हैं। तिलक वर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 अच्छी पारियों के बाद 2 पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं। अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बने हुए हैं। प्रोटियाज टीम से एडेन मार्करम (8 पायदान ऊपर चढ़कर 29वें स्थान पर) और क्विंटन डिकॉक (14 पायदान ऊपर चढ़कर 43वें स्थान पर) को भी फायदा पहुंचा है।