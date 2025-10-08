ICC टेस्ट रैंकिंग: मोहम्मद सिराज को हुआ फायदा, हासिल किए अपने सर्वश्रेष्ठ रेटिंग अंक

सिराज सिराज ने पहले टेस्ट में लिए थे 7 विकेट सिराज ने पहले टेस्ट में कुल 7 विकेट लिए थे। उन्होंने पहली पारी में 40 रन देते हुए 4 विकेट लिए थे। इसके बाद दूसरी पारी में 31 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की थी। भारतीय टीम ने पहले टेस्ट को पारी और 140 रन से जीता था। सिराज के अब 718 रेटिंग अंक हो गए हैं। जसप्रीत बुमराह शीर्ष रैंकिंग वाले गेंदबाज बने हुए हैं। इसके साथ-साथ शीर्ष-10 गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं है।

जडेजा जडेजा ने बल्लेबाजी रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग बल्लेबाजों में जडेजा ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में उन्होंने नाबाद 104 रन बनाए थे। जडेजा अब 6 पायदान के फायदे के साथ 25वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने बल्लेबाजी रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ 644 अंक हासिल किए हैं। बता दें कि जडेजा टेस्ट प्रारूप की ऑलराउंडर की रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं।

बल्लेबाजी इन भारतीय बल्लेबाजों को हुआ फायदा बल्लेबाजी की रैंकिंग में बड़ी प्रगति करने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ियों में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल और विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल शामिल हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की एकमात्र पारी में शतक बनाए थे। राहुल 4 पायदान की छलांग लगाकर 35वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि जुरेल अपना पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद 20 पायदान की छलांग लगाकर 65वें स्थान पर पहुंच गए हैं।