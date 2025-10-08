क्या मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में हो पाएगी वापसी? BCCI अधिकारी ने किया बड़ा खुलासा 

रिपोर्ट शमी का भारतीय टीम में वापसी करना बहुत मुश्किल शमी का IPL 2025 सीजन निराशाजनक रहा था। SRH से खेलते हुए उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 6 विकेट लिए थे। BCCI के अधिकारी ने द टेलीग्राफ को बताया, "इस समय शमी के लिए भारतीय टीम में वापसी करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। दलीप ट्रॉफी के मैच में भी एक-दो स्पेल को छोड़कर, वह ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहे। उनकी उम्र भी बढ़ रही है। उन्हें IPL में बने रहने के लिए भी काफी घरेलू मैच खेलने होंगे।"

रणजी रणजी ट्रॉफी में खेलने के लिए उत्सुक हैं शमी दलीप ट्रॉफी 2025 में शमी ने ईस्ट जोन का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 पारियों में सिर्फ 1 विकेट लिया था। खराब लय के बावजूद शमी आगामी रणजी ट्रॉफी सीजन में अपनी घरेलू टीम बंगाल के लिए खेलने को उत्सुक हैं। बंगाल के मुख्य कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा, "मैंने 6-7 दिन पहले शमी से बात की थी और उन्होंने खेलने की इच्छा जताई थी।" हालांकि, उनके शामिल होने पर अंतिम फैसला बंगाल क्रिकेट संघ (CAB) द्वारा लिया जाएगा।

क्रिकेट आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दिखे थे शमी शमी आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में खेलते दिखे थे। उस टूर्नामेंट में शमी ने 5 मैचों में 25.89 की औसत के साथ कुल 9 विकेट लिए थे। उन्होंने वनडे विश्व कप 2023 के 14 महीने लम्बे अंतराल के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की थी। वह चोट से जूझ रहे थे। शमी को टी-20 एशिया कप 2025 और वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की टीम से भी बाहर रखा गया था।