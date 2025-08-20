ICC रैंकिंग: केशव महाराज बने वनडे में नंबर एक गेंदबाज

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के केशव महाराज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी गेंदबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में 5 विकेट चटकाए थे, जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में देखने को मिला। उन्होंने श्रीलंका के महेश तीक्षाना को पीछे छोड़ा है, जो अब दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन ऐसा रहा था महाराज का प्रदर्शन महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अपने 10 ओवर में 33 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। उन्होंने मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी के विकेट चटकाए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते दक्षिण अफ्रीका ने मैच में 98 रन से जीत हासिल की थी। महाराज के अब 687 रेटिंग अंक हो गए हैं। उन्हें 2 स्थान का फायदा हुआ है। तीक्षाना 671 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

दक्षिण अफ्रीका एडेन मार्करम और तेम्बा बावुमा को भी हुआ फायदा दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम और कप्तान तेम्बा बावुमा को भी फायदा पहुंचा है। मार्करम 4 स्थान ऊपर 21वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में 81 गेंदों का सामना करते हुए 82 रन की पारी खेली थी। बावुमा अब 5 स्थानों के फायदे के साथ 23वें पायदान पर पहुंच गए हैं। भारत के शुभमन गिल 784 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष बल्लेबाज हैं।

जानकारी मिचेल मार्श को हुआ 6 स्थान का फायदा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने 88 रन की शानदार पारी खेली थी। वह अब 6 पायदान के फायदे के साथ 52वें पायदान पर पहुंच गए हैं।