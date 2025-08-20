दक्षिण अफ्रीका की ओर से एक वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्पिन गेंदबाज

#1 इमरान ताहिर (7/45 बनाम वेस्टइंडीज, 2016) इमरान ताहिर दक्षिण अफ्रीका से एक वनडे में 7 विकेट लेने वाले इकलौते स्पिनर हैं। उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने 9 ओवर में 45 रन देते हुए 7 विकेट लिए थे। इस लेग स्पिनर के उम्दा प्रदर्शन के चलते वेस्टइंडीज की टीम जीत के लिए मिले 344 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 204 रन पर ढेर हो गई थी। उस मैच में हाशिम अमला ने शतक (110) लगाया था।

#2 इमरान ताहिर (6/24 बनाम जिम्बाब्वे, 2018) प्रोटियाज स्पिनरों में दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी ताहिर के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में 6 ओवर में 24 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। ब्लोमफोंटेन में खेले गए उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 198 रन बनाए थे। जवाब में ताहिर की फिरकी के सामने जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हुई थी।

#3 निकी बोए (5/21 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2002) बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर निकी बोए इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2002 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ केपटाउन वनडे में 6.3 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें 21 रन देते हुए 5 विकेट चटकाए थे। बारिश से प्रभावित वो मैच 39-39 ओवर से खेला गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में बोए की गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलियाई पारी 185 पर सिमटी थी।