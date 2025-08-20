दक्षिण अफ्रीका की ओर से एक वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्पिन गेंदबाज
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 98 रन से हराया। प्रोटियाज टीम की जीत में केशव महाराज की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 5 विकेट चटकाए। उनकी उम्दा गेंदबाजी के चलते ही ऑस्ट्रेलियाई पारी सिर्फ 198 रन पर ही सिमट गई थी। इस बीच वनडे क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका से एक मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले स्पिनरों के बारे में जानते हैं।
#1
इमरान ताहिर (7/45 बनाम वेस्टइंडीज, 2016)
इमरान ताहिर दक्षिण अफ्रीका से एक वनडे में 7 विकेट लेने वाले इकलौते स्पिनर हैं। उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने 9 ओवर में 45 रन देते हुए 7 विकेट लिए थे। इस लेग स्पिनर के उम्दा प्रदर्शन के चलते वेस्टइंडीज की टीम जीत के लिए मिले 344 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 204 रन पर ढेर हो गई थी। उस मैच में हाशिम अमला ने शतक (110) लगाया था।
#2
इमरान ताहिर (6/24 बनाम जिम्बाब्वे, 2018)
प्रोटियाज स्पिनरों में दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी ताहिर के नाम पर दर्ज है। उन्होंने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में 6 ओवर में 24 रन देते हुए 6 विकेट लिए थे। ब्लोमफोंटेन में खेले गए उस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 198 रन बनाए थे। जवाब में ताहिर की फिरकी के सामने जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 78 रन पर ढेर हुई थी।
#3
निकी बोए (5/21 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2002)
बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर निकी बोए इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2002 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ केपटाउन वनडे में 6.3 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसमें 21 रन देते हुए 5 विकेट चटकाए थे। बारिश से प्रभावित वो मैच 39-39 ओवर से खेला गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में बोए की गेंदबाजी के चलते ऑस्ट्रेलियाई पारी 185 पर सिमटी थी।
#4
केशव महाराज (5/33 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2025)
महाराज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में अपने 10 ओवर में 33 रन देते हुए 5 विकेट लिए थे। उन्होंने मार्नस लाबुशेन, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी और आरोन हार्डी के विकेट चटकाए। मुकाबले में प्रोटियाज टीम ने निर्धारित 50 ओवर के बाद 296/8 का स्कोर बनाया। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई पारी महाराज की गेंदबाजी के चलते 40.5 ओवर में सिर्फ 198 रन पर ही सिमट गई।