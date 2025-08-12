ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: जुलाई महीने के लिए शुभमन गिल ने जीता पुरस्कार

प्रदर्शन इंग्लैंड दौरे पर गिल ने किया था कमाल भारतीय कप्तान गिल ने सीरीज में 5 मुकाबले खेले और इसकी 10 पारियों में 75.40 की उम्दा औसत के साथ 754 रन बनाने में सफल रहे थे। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन रहा था। उन्होंने 4 शतक भी लगाए था। उन्होंने हेडिंग्ले टेस्ट में 147 और 8, एजबेस्टन में 269 और 161, लॉर्ड्स में 16 और 6, ओल्ड ट्रैफर्ड में 12 और 103, ओवल में 21 और 11 रन के स्कोर किए।

जानकारी चौथी बार गिल बने प्लेयर ऑफ द मंथ गिल चौथी बार ICC के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने में सफल हुए हैं। भारतीय खिलाड़ियों में उनके बाद जसप्रीत बुमराह और श्रेयस अय्यर 2-2 बार ये सम्मान हासिल कर चुके हैं।

प्रदर्शन जुलाई में ऐसा रहा था स्टोक्स और मुल्डर का प्रदर्शन जुलाई में स्टोक्स ने भारतीय टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 7 पारियों में 43.42 की औसत से 304 रन बनाए, जिसमें 1 शतक भी शामिल थे। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 25.23 की औसत से 17 विकेट लिए थे। वियान मुल्डर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में रिकॉर्ड तोड़ ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। उन्होंने दोनों मैचों में 265.50 की शानदार औसत से 531 रन बनाए थे। दूसरे टेस्ट में उन्होंने नाबाद 367 रन बनाए थे।