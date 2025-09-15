LOADING...
ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: अगस्त महीने के लिए मोहम्मद सिराज ने जीता पुरस्कार 
सिराज ने अगस्त में खेला था 1 टेस्ट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Sep 15, 2025
02:06 pm
क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को अगस्त महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। उन्होंने न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जेडन सील्स को पीछे छोड़ते हुए ये सम्मान हासिल किया है। वह भारत की ओर से कुल 9वें ऐसे खिलाड़ी बने हैं, जिन्होंने ये मासिक पुरस्कार जीतने में सफलता हासिल की है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन 

सिराज ने अगस्त में खेला था 1 टेस्ट 

सिराज ने अगस्त महीने में ओवल टेस्ट के रूप में इकलौता मैच खेला था, जिसमें कुल 9 विकेट लेते हुए जीत दिलाई थी। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए थे। सिराज ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में 9 पारियों में 32.43 की औसत के साथ 23 विकेट लिए थे। वह उस सीरीज में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे। शुभमन गिल की कप्तानी में हुई सीरीज 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुई थी।

बयान 

अपने साथियों और सहयोगी स्टाफ को दिया श्रेय  

ICC के मुताबिक, सिराज ने पुरस्कार जीतने के बाद कहा, "मुझे गर्व है कि मैं कुछ महत्वपूर्ण गेंदबाजी कर सका। शीर्ष बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ उनकी घरेलू परिस्थितियों में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इससे मेरा सर्वश्रेष्ठ भी सामने आया। यह पुरस्कार जितना मेरा है, उतना ही मेरे साथियों और सहयोगी स्टाफ का भी है, क्योंकि उनके निरंतर प्रोत्साहन और विश्वास ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा।"

प्रदर्शन 

अगस्त में कैसा रहा था हेनरी और सील्स का प्रदर्शन? 

हेनरी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 9.12 की आश्चर्यजनक औसत से 16 विकेट लिए थे। सीरीज के पहले मैच में उन्होंने पहली पारी में 39 रन देकर 6 विकेट और दूसरी पारी में 3 और विकेट लिए थे। दूसरे टेस्ट में पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। सील्स ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में 3 मैचों में 10 की औसत और मात्र 4.10 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए थे।

महिला वर्ग 

आयरलैंड की ओर्ला प्रेंडरगैस्ट बनी प्लेयर ऑफ द मंथ

महिला वर्ग में आयरलैंड की ओर्ला प्रेंडरगैस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। उन्होंने नीदरलैंड क्रिकेट टीम की आइरिस जविलिंग और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की मुनीबा अली को पीछे छोड़ते हुए ये प्रतिष्ठित सम्मान हासिल किया। बता दें कि आयरिश खिलाड़ी प्रेंडरगैस्ट ने पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 3 पारियों में 144 रन बनाए, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल थे।