ICC प्लेयर ऑफ द मंथ: अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव हुए सितंबर महीने के लिए नामांकित

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने सितंबर महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कुलदीप यादव और अभिषेक शर्मा को नामांकित किया है। बता दें कि इन दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले महीने एशिया कप टूर्नामेंट में जोरदार प्रदर्शन किया था और टीम को खिताब दिलाया था। इन दोनों के अलावा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के ब्रायन बेनेट भी नामित हुए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन एशिया कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे अभिषेक एशिया कप 2025 में अभिषेक सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। उन्होंने 7 पारियों में 44.8 की औसत और 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 314 रन बनाए थे। इस युवा बल्लेबाज ने 3 अर्धशतक भी लगाए। उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा। उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 300 रन का आंकड़ा नहीं छू सका था। उनके बाद श्रीलंका के पथुम निसानका ने 6 पारियों में 43.50 की औसत से 261 रन बनाए थे।

कुलदीप कुलदीप ने एशिया कप में लिए थे सर्वाधिक विकेट कुलदीप ने एशिया कप 2025 में कमाल का प्रदर्शन किया था। इस चाइनामैन गेंदबाज ने 7 मैचों में 9.29 की उम्दा औसत के साथ 17 विकेट अपने नाम किए थे। इस बीच उन्होंने 2 बार 4 विकेट हॉल भी लिए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/7 का रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ फाइनल मैच में कुलदीप ने अपने 4 ओवर में 30 रन देते हुए ये 4 सफलताएं हासिल की थी।

बेनेट सितंबर में बेनेट का ऐसा रहा था प्रदर्शन जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट पूरे सितंबर में शानदार फॉर्म में रहे थे। उन्होंने 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 55.22 की औसत और 165.66 के स्ट्राइक रेट से 497 रन बनाए थे। श्रीलंका और नामीबिया के खिलाफ सीरीज में कमाल करने के बाद उन्होंने पुरुषों के टी-20 विश्व कप अफ्रीका रीजन फाइनल में अपनी शुरुआती 3 पारियों में 72, 65 और 111 रन बनाए थे। बेनेट के प्रदर्शन की मदद से जिम्बाब्वे ने टी-20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है।