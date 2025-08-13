ICC वनडे रैंकिंग: रोहित शर्मा बल्लेबाजों में दूसरे पायदान पर पहुंचे, बाबर आजम को हुआ नुकसान

रैंकिंग वनडे प्रारूप में शीर्ष-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल वनडे प्रारूप में शुभमन गिल 784 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं, रोहित के 756 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के रूप में खेला था। इन दोनों के अलावा शीर्ष-10 में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं। भारतीय दिग्गज कोहली 736 रेटिंग अंको के साथ चौथे और अय्यर 704 अंको के साथ चौथे पायदान पर हैं।

बाबर बाबर ने किया निराशाजनक प्रदर्शन बाबर का हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ संपन्न हुई वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन रहा था। शीर्षक्रम के इस बल्लेबाज ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ 3 वनडे में 18.66 की औसत के साथ 56 रन बनाए थे। उनके स्कोर क्रमशः 47, 0 और 9 रन रहे थे। बल्लेबाजों की रैंकिंग में बाबर के अब 751 अंक हो गए हैं। वह 1 स्थान के नुकसान के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।

टी-20 बल्लेबाजों की टी-20 रैंकिग में तिलक और टिम डेविड को हुआ फायदा टी-20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में तिलक वर्मा 804 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड और कैमरून ग्रीन को 6-6 स्थानों का फायदा हुआ है। इन दोनों खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। डेविड 680 रेटिंग अंको के साथ 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि ग्रीन 624 अंको के साथ 17वें पायदान पर पहुंच गए हैं।