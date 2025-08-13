ICC वनडे रैंकिंग: रोहित शर्मा बल्लेबाजों में दूसरे पायदान पर पहुंचे, बाबर आजम को हुआ नुकसान
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें वनडे प्रारूप में रोहित शर्मा दूसरे रैंकिंग वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्हें 1 स्थान का फायदा हुआ है। दरअसल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रमुख बल्लेबाज बाबर आजम के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते रोहित को फायदा हुआ है। वहीं टी-20 प्रारूप में बल्लेबाजों की रैंकिंग में तिलक वर्मा भी दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। आइए ताजा रैंकिंग पर एक नजर डालते हैं।
रैंकिंग
वनडे प्रारूप में शीर्ष-10 में 4 भारतीय बल्लेबाज शामिल
वनडे प्रारूप में शुभमन गिल 784 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं, रोहित के 756 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के रूप में खेला था। इन दोनों के अलावा शीर्ष-10 में विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मौजूद हैं। भारतीय दिग्गज कोहली 736 रेटिंग अंको के साथ चौथे और अय्यर 704 अंको के साथ चौथे पायदान पर हैं।
बाबर
बाबर ने किया निराशाजनक प्रदर्शन
बाबर का हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ संपन्न हुई वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन रहा था। शीर्षक्रम के इस बल्लेबाज ने कैरेबियाई टीम के खिलाफ 3 वनडे में 18.66 की औसत के साथ 56 रन बनाए थे। उनके स्कोर क्रमशः 47, 0 और 9 रन रहे थे। बल्लेबाजों की रैंकिंग में बाबर के अब 751 अंक हो गए हैं। वह 1 स्थान के नुकसान के साथ तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं।
टी-20
बल्लेबाजों की टी-20 रैंकिग में तिलक और टिम डेविड को हुआ फायदा
टी-20 में बल्लेबाजों की रैंकिंग में तिलक वर्मा 804 रेटिंग अंको के साथ दूसरे स्थान पर पहुंचे हैं। अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंको के साथ शीर्ष पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड और कैमरून ग्रीन को 6-6 स्थानों का फायदा हुआ है। इन दोनों खिलाड़ियों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। डेविड 680 रेटिंग अंको के साथ 10वें पायदान पर पहुंच गए हैं, जबकि ग्रीन 624 अंको के साथ 17वें पायदान पर पहुंच गए हैं।
ब्रेविस
ब्रेविस ने लगाई 80 स्थान की छलांग
दक्षिण अफ्रीका के युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस टी-20 प्रारूप में बल्लेबाजों के रैंकिंग में बड़ी छलांग के साथ सीधे 20वें पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी-20 में शतक लगाया था। डार्विन में खेले गए मैच में ब्रेविस 56 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्के की मदद से 125 रन बनाकर नाबाद रहे। ब्रेविस के अब 614 रेटिंग अंक हो गए हैं।