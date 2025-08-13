दलीप ट्रॉफी: आकाश दीप ईस्ट जोन की टीम से हुए बाहर, इस खिलाड़ी को मिला मौका 

गेंदबाज आकाश दीप की खलेगी कमी आकाश दलीप ट्रॉफी में मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार और सूरज जायसवाल के साथ ईस्ट जोन की तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करने वाले थे। बर्मिंघम में भारत की ऐतिहासिक जीत में उन्होंने 10 विकेट चटकाए थे। ओवल टेस्ट में उन्होंने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। हालांकि, अब 28 वर्षीय तेज गेंदबाज यह टूर्नामेंट नहीं खेलेगा। उनकी जगह असम के तेज गेंदबाज मुख्तार टीम में शामिल हुए हैं, जिनके नाम 40 प्रथम श्रेणी मुकाबलों में 132 विकेट हैं।

टीम ऐसी है ईस्ट जोन की टीम भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 28 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी में टीम के कप्तान होंगे। ईस्ट जोन की टीम: ईशान किशन (कप्तान), अभिमन्यु ईश्वरन (उपकप्तान), संदीप पटनायक, विराट सिंह, डेनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र, रियान पराग, उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जायसवाल, मुकेश कुमार, आकाश दीप और मोहम्मद शमी। रिजर्व खिलाड़ी: मुख्तार हुसैन, आशीर्वाद स्वैन, वैभव सूर्यवंशी, स्वस्तिक सामल, सुदीप कुमार घरामी और राहुल सिंह।

मुकाबले 28 अगस्त से शुरू होगा टूर्नामेंट भारत का आगामी घरेलू सत्र दलीप ट्रॉफी की पारंपरिक अंतर-क्षेत्रीय प्रारूप में वापसी का गवाह बनेगा। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होगी। पहले क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन का सामना नॉर्थ जोन से होगा, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन आमने-सामने होंगे। साउथ जोन और वेस्ट जोन सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। लंबे समय बाद यह प्रतियोगिता अपने पुराने अंदाज में खेली जाएगी, जिससे खिलाड़ियों और प्रशंसकों में खासा उत्साह है।