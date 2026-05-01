ICC की सालाना टीम रैंकिंग: टेस्ट में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार
लेखन अंकित पसबोला
May 01, 2026 04:27 pm
क्या है खबर?
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शुक्रवार (1 मई) को सालाना टेस्ट टीम रैंकिंग की घोषणा की है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम को फायदा हुआ है। टेस्ट प्रारूप में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पहले स्थान पर मौजूद है। बता दें कि पिछले साल भी टेस्ट में कंगारू टीम शीर्ष पर मौजूद थी। आइए पूरी रैंकिंग पर नजर डालते हैं।
टेस्ट
टेस्ट में भारत को हुआ एक पायदान का फायदा
मई 2025 में घोषित हुई सालाना टीम रैंकिंग में भारतीय टेस्ट टीम चौथे स्थान पर थी। ऐसे में इस साल जारी हुई रैंकिंग में भारत को एक पायदान का फायदा हुआ है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टेस्ट टीम के अब 104 अंक है। दूसरे स्थान पर काबिज दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अब 109 अंक है। वहीं, अपना दबदबा स्थापित करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के अब 131 अंक है।