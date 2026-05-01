ICC की सालाना टीम रैंकिंग: टेस्ट में भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर बरकरार

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टेस्ट में भारत को हुआ एक पायदान का फायदा

मई 2025 में घोषित हुई सालाना टीम रैंकिंग में भारतीय टेस्ट टीम चौथे स्थान पर थी। ऐसे में इस साल जारी हुई रैंकिंग में भारत को एक पायदान का फायदा हुआ है। शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टेस्ट टीम के अब 104 अंक है। दूसरे स्थान पर काबिज दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के अब 109 अंक है। वहीं, अपना दबदबा स्थापित करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के अब 131 अंक है।