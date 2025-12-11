मैं टी-20 विश्व कप देखना चाहता हूं- जायसवाल

यशस्वी जायसवाल का सपना है टी-20 विश्व कप खेलना, बोले- मौका मिला तो कप्तानी करूंगा

भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे यशस्वी जायसवाल ने ICC टी-20 विश्व कप में खेलने और भविष्य में टीम की कप्तानी करने की इच्छा जताई है। जायसवाल पहले से ही भारत की टेस्ट टीम के अहम सदस्य हैं और सफेद बॉल की क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा, "मेरा सपना टी-20 विश्व कप खेलना है, लेकिन मैं अपने गेम पर फोकस करने की कोशिश करता हूं और अपने समय का इंतजार करूंगा।"