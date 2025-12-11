यशस्वी जायसवाल का सपना है टी-20 विश्व कप खेलना, बोले- मौका मिला तो कप्तानी करूंगा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे यशस्वी जायसवाल ने ICC टी-20 विश्व कप में खेलने और भविष्य में टीम की कप्तानी करने की इच्छा जताई है। जायसवाल पहले से ही भारत की टेस्ट टीम के अहम सदस्य हैं और सफेद बॉल की क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा, "मेरा सपना टी-20 विश्व कप खेलना है, लेकिन मैं अपने गेम पर फोकस करने की कोशिश करता हूं और अपने समय का इंतजार करूंगा।"
बयान
कप्तानी पर कही ये बात
अजेंडा आजतक में जायसवाल ने यह भी कहा कि अगर मौका मिला तो वह एक दिन भारत की कप्तानी भी करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, "हां, अगर मुझे मौका मिला, तो मैं भारत की कप्तानी करना चाहूंगा।" बता दें, जायसवाल ने 23 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 36.15 की औसत और 164.31 के स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं। एक शतक और 5 अर्धशतक लगाने के बावजूद, उन्होंने जुलाई 2024 के बाद से कोई भी टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है।
शतक
हाल ही में लगाया अपना पहला वनडे शतक
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ हाल ही में हुई वनडे सीरीज में कप्तान शुभमन गिल के गर्दन की चोट के कारण बाहर होने के बाद, जायसवाल ने तीनों मैच खेले। उन्होंने पहले दो वनडे में सिर्फ 40 रन बनाए, लेकिन तीसरे मैच में नाबाद 116 रन बनाकर अपना पहला वनडे शतक लगाया। खास बात यह रही कि जायसवाल तीनों फॉर्मेट में शतक बनाने वाले छठे भारतीय बन गए हैं।