एशिया कप 2025: मोहसिन नकवी ने भारत को ट्रॉफी देने के लिए रखी अहम शर्त- रिपोर्ट

शर्त नकवी ने रखी यह अहम शर्त क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, नकवी अब ट्रॉफी भारत को वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम को ट्रॉफी और उनके पदक तभी मिलेंगे जब इसके लिए एक औपचारिक समारोह आयोजित किया जाए। इसके अलावा, नकवी इस बात पर अड़े हैं कि केवल वही भारतीय टीम को ट्रॉफी सौंपेंगे और उनके इस रुख के कारण ट्रॉफी को लेकर गतिरोध जारी रहने की उम्मीद है।

कदम ACC सदस्यों ने नकवी से ट्रॉफी वापस लौटने को कहा- रिपोर्ट दैनिक जागरण की रिपोर्ट अनुसार, नकवी ट्रॉफी अपने पास लिए बैठे हैं। वह दुबई के उसी होटल में है जहां नकवी ठहरे हुए हैं। इसी बीच ACC के सदस्यों ने नकवी को ट्रॉफी वापस लौटाने के लिए कहा है। इधर, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी ACC के सदस्यों के साथ ट्रॉफी को भारत वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है। BCCI ने स्पष्ट किया है कि नकवी को ट्रॉफी लौटानी चाहिए क्योंकि वह उनकी निजी संपत्ति नहीं है।

मुद्दा ACC की बैठक में उठेगा ट्रॉफी का मुद्दा रिपोर्ट के अनुसार, ACC की एक अहम बैठक मंगलवार शाम 4 बजे के लिए प्रस्तावित है। हालांकि, BCCI ने इसे आगे खिसकाने की मांग की है। इस बीच अगर, बैठक होती है तो इसमें नकवी के ट्रॉफी साथ ले जाने का मुद्दा गरमा सकता है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि नकवी बैठक में शामिल होंगे या नहीं। इधर, इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर नकवी को तत्काल ACC अध्यक्ष पद से हटाने की मांग उठ रही है।