महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली टीम को कितनी इनामी राशि मिलेगी? ICC का खुलासा

उपविजेता उपविजेता टीम को कितनी मिलेगी इनामी राशि? ICC की ओर से जारी बयान के अनुसार, विश्व कप की उपविजेता टीम को 22.40 लाख डॉलर (लगभग 19.50 करोड़ रुपये) की इनामी राशि दी जाएगी। इसी तरह सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को 11.20 लाख डॉलर (लगभग 9.80 करोड़ रुपये) मिलेंगे। ग्रुप चरण प्रतिभागी को 2.50 लाख डॉलर (2.17 करोड़ रुपये) और प्रत्येक ग्रुप चरण की जीत पर विजेता को 34,314 डॉलर (लगभग 30 लाख रुपये) मिलेंगे।

जानकारी अन्य पुरस्कार राशि क्या रहेगी? टूर्नामेंट की अंतिम तालिका के दूसरे भाग में 5वें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 7 लाख डॉलर (लगभग 6.17 करोड़ रुपये), 7वें और 8वें स्थान पर रहने वाली टीमों 2.80 लाख डॉलर (लगभगर 2.47 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे।

बयान ICC ने क्या जारी किया बयान? ICC के चेयरमैन जय शाह ने कहा, "यह घोषणा महिला क्रिकेट की यात्रा में एक निर्णायक मील का पत्थर है। पुरस्कार राशि में यह 4 गुना वृद्धि महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और यह इसके दीर्घकालिक विकास के प्रति हमारी स्पष्ट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।" उन्होंने कहा, "हमारा संदेश स्पष्ट है, महिला क्रिकेटरों को पता होना चाहिए कि यदि वे इस खेल को पेशेवर रूप से चुनेंगी तो उनके साथ पुरुषों के समान व्यवहार किया जाएगा।"

दावा महिला क्रिकेट उल्लेखनीय प्रगति की ओर अग्रसर- शाह शाह ने कहा, "यह उन्नति विश्व स्तरीय ICC महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित करने के साथ अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों और प्रशंसकों को प्रेरित करने की हमारी महत्वाकांक्षा को रेखांकित करती है। महिला क्रिकेट उल्लेखनीय प्रगति की ओर अग्रसर है। इस कदम से हमें विश्वास है कि यह गति और तेज होगी।" उन्होंने सभी हितधारकों, प्रशंसकों, मीडिया, साझेदारों और सदस्य बोर्डों से महिलाओं के खेल को बढ़ावा देने के लिए ICC का साथ देने का भी आह्वान किया है।

अंतर महिला विश्व कप 2022 की तुलना में कितना है अंतर? यह इनामी राशि साल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित विश्व कप के 12वें संस्करण की तुलना में 297 प्रतिशत अधिक है। उस दौरान कुल इनामी राशि 1 करोड़ डॉलर (लगभग 88 करोड़ रुपये) थी। उस दौरान विजेता टीम को 13.20 लाख डॉलर (लगभग 11.65 करोड़ रुपये), उपविजेता टीम को 6 लाख डॉलर (लगभग 5.20 करोड़ रुपये) और सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को 3 लाख डॉलर (लगभग 2.60 करोड़ रुपये) मिले थे।