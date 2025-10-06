अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टेस्ट टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टेस्ट टीम का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को सीरीज के पहले अहमदाबाद टेस्ट में करारी शिकस्त दी थी। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में इस मुकाबले को जीतकर मेजबान टीम 2 मैचों की सीरीज को क्लीन स्वीप करने का प्रयास करेगी। इस बीच अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।
भारत
भारत ने अरुण जेटली स्टेडियम में जीते हैं 14 टेस्ट
क्रिकइंफो के अनुसार, अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम का दबदबा रहा है। इस मैदान पर भारत ने 35 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 14 में जीत हासिल की है। दूसरी तरफ 6 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 15 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस स्टेडियम में अपने आखिरी टेस्ट मैच में, भारत ने फरवरी 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। रविंद्र जडेजा ने उस मैच में कुल 10 विकेट लिए थे।
जानकारी
1987 में भारत ने हारा था अपना आखिरी टेस्ट
भारत ने दिल्ली में आखिरी बार नवंबर 1987 में टेस्ट मैच गंवाया था। तब से उन्होंने यहां 13 मैच खेले और उनमें से 11 में जीत हासिल की है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया (2008) और श्रीलंका (2017) ही 2 टीमें हैं, जिन्होंने यहां ड्रॉ खेला है।
वेस्टइंडीज
वेस्टइंडीज ने अरुण जेटली स्टेडियम में जीते हैं 2 टेस्ट
वेस्टइंडीज ने दिल्ली के इस मैदान पर कुल 7 टेस्ट खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत दर्ज की है और 1 में हार का सामना किया है। इस बीच कैरेबियाई टीम ने भारत के खिलाफ दिल्ली के मैदान पर 4 टेस्ट ड्रॉ भी खेले हैं। दिलचस्प रूप से दिल्ली में टेस्ट जीतने वाली आखिरी मेहमान टीम कोई और नहीं बल्कि वेस्टइंडीज ही थी। 1987 में हुए मैच में उन्होंने जीत हासिल की थी।
आंकड़े
स्टेडियम से जुड़े कुछ अहम आंकड़े
अरुण जेटली स्टेडियम में पहला टेस्ट 1948 में खेला गया था। यहां पर सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज (644/8 पारी घोषित, 1959) के नाम पर दर्ज है। सबसे कम टीम स्कोर का रिकॉर्ड भारतीय टीम (75/10 बनाम वेस्टइंडीज, 1987) के नाम पर है। इस मैदान पर सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी विराट कोहली (243 रन बनाम श्रीलंका, 2017) ने खेली है। बता दें कि ये आंकड़े भारत-वेस्टइंडीज के बीच 10 अक्टूबर से शुरू होने वाले टेस्ट से पहले तक के हैं।