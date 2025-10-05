बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को तीसरे टी-20 में हराया, 3-0 से जीती सीरीज

बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को तीसरे और आखिरी टी-20 मैच में 6 विकेट से हराते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप किया। शारजाह में खेले गए मैच में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143/9 का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने सैफ हसन की अर्धशतकीय पारी (64*) की मदद से 18 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से रोचक रहा मुकाबला अफगानिस्तान ने पावरप्ले के बाद 3 विकेट खोकर 39 रन बनाए। मुश्किल घड़ी में सेदिकुल्लाह अटल ने 28 और दरवेश रसूली ने 32 रन की पारी खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। निचले क्रम में मुजीब उर रहमान ने भी नाबाद 23 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश ने 24 रन के स्कोर पर पहला विकेट खोया। इसके बाद तनजीद हसन तमीम (33) और सैफ ने उम्दा पारियां खेलते हुए जीत दिलाई।

मोहम्मद सैफुद्दीन मोहम्मद सैफुद्दीन ने पूरे किए अपने 50 टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सैफुद्दीन ने अपने 3 ओवर में 5 की इकॉनमी रेट के साथ 15 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की। अपनी गेंदबाजी में उन्होंने सेदिकुल्लाह अटल, वफीउल्लाह तराखिल, और दरवेश रसूली को पवेलियन की राह दिखाई। इस बीच सैफुद्दीन ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 50 विकेट पूरे किए। वह बांग्लादेश की ओर से इस आंकड़े को छूने वाले कुल 7वें गेंदबाज बने।

सैफ हसन सैफ हसन ने खेली उम्दा पारी लक्ष्य का पीछा करते हुए नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने आए सैफ हसन ने कमाल की पारी खेली। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल चौथा अर्धशतक सिर्फ 32 गेंदों में पूरा किया। इसके साथ ही यह हसन का अफगान टीम के खिलाफ पहला अर्धशतक भी साबित हुआ। उन्होंने 38 गेंदों में नाबाद 64 रन बनाए। उन्होंने तनजीद हसन तमीम के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 55 रन की साझेदारी की और टीम की जीत सुनिश्चित की।