वेस्टइंडीज ने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश को हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने पहले टी-20 मैच में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को 16 रन से हराते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल की। चटगांव में खेले गए मैच में कैरेबियाई टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों के बाद 165/3 का स्कोर बनाया। जवाब में बांग्लादेशी टीम ने निराश किया और पूरी टीम 149 रन पर सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती वेस्टइंडीज की टीम वेस्टइंडीज को एलिक एथानेज (34) और ब्रैंडन किंग (33) ने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद कप्तान शाई होप (46*) और रोवमैन पॉवेल (44*) ने उम्दा पारियां खेलते हुए टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचाया। जवाब में मेजबान टीम ने पावरप्ले के बाद 42/4 का स्कोर बनाया था। खराब शुरुआत के बाद भी बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। बांग्लादेश से तंजीम हसन साकिब ने सर्वाधिक 33 रन बनाए।

बल्लेबाजी होप और पॉवेल ने खेली उम्दा पारियां नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आए होप ने 28 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 46 रन बनाए। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 52 मैच खेले हैं, जिसमें 29.21 की औसत के साथ 1,256 रन बना लिए हैं। वहीं, पॉवेल ने भी 28 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 44 रन की पारी खेली। होप और पॉवेल की जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 83 रन जोड़े।

गेंदबाजी जेसन होल्डर और जेडन सील्स ने की उम्दा गेंदबाजी वेस्टइंडीज के अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने अपने 4 ओवर के कोटे में 7.75 की इकॉनमी रेट से 31 रन देते हुए 3 विकेट लिए। जेडन सील्स ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने अपने 4 ओवर में 32 रन दिए। अकील होसेन ने 22 रन देते हुए 2 सफलताएं हासिल की। रोमारियो शेफर्ड ने 3.4 ओवर में 29 रन दिए। उन्होंने सिर्फ 1 विकेट अपने नाम किया।