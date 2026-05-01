IPL में संजू सैमसन का MI के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े 

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 44वें मैच में मुंबई इंडियंस (MI) का सामना चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) से 2 मई को होगा। CSK को अपने पिछले मैच में गुजरात टाइटंस (GT) से हार मिली थी। अब CSK की टीम MI के विरुद्ध चेन्नई में होने वाले मैच में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। CSK के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहेंगे। इस बीच सैमसन के MI के खिलाफ प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े MI के खिलाफ एक शतक लगा चुके हैं सैमसन सैमसन ने IPL में MI के खिलाफ अब तक 24 मैच खेले हैं, जिसमें 33.42 की औसत और 145.94 की स्ट्राइक रेट के साथ 702 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने एक शतक और 5 अर्धशतक लगाए हैं। वह इस टीम के खिलाफ 29 छक्के और 64 चौके लगा चुके हैं। IPL 2026 के पहले मैच में सैमसन ने MI के खिलाफ नाबाद 101 रन की पारी खेली और उनकी टीम को मैच में 103* रन से जीत मिली।

गेंदबाज MI के प्रमुख गेंदबाजों के खिलाफ सैमसन के आंकड़े सैमसन का MI के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से 14 IPL मुकाबलों में सामना हुआ है, जिसमें वह 2 बार आउट हुए हैं। सैमसन ने उनके खिलाफ 74 गेंदों में 84 रन बनाए हैं। ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ उन्होंने 8 पारी में 27 गेंदों में 32 रन बनाए हैं और 3 बार आउट हुए हैं। गजनफर के खिलाफ सैमसन ने 8 गेंदों में 162.5 की स्ट्राइक रेट से 13 रन बनाए हैं और आउट नहीं हुए।

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करियर अपने IPL करियर में 5,000 से अधिक रन बना चुके हैं सैमसन सैमसन ने अपने IPL करियर में अब तक 185 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 31 की औसत के साथ 5,008 रन बना लिए हैं। वह इस लीग में 27 अर्धशतकों के अलावा 5 शतक भी जड़ चुके हैं। IPL में उनके नाम 230 से अधिक छक्के दर्ज हैं। वह 400 से ज्यादा चौके भी लगा चुके हैं। वह CSK से पहले राजस्थान रॉयल्स (RR) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

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