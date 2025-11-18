एशेज सीरीज: इन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने घरेलू मैच में खेली हैं 250+ रन की पारियां 

#1 बॉब काउपर (307 रन, 1966) ऑस्ट्रेलिया के बॉब काउपर ने साल 1966 में मेलबर्न के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 307 रन की पारी खेली थी। इंग्लैंड ने पहली पारी में 485/9 का स्कोर बनाया था। जवाब में काउपर की पारी के दम पर कंगारू टीम ने 543/8 का स्कोर बना दिया था। इस खिलाड़ी ने 589 गेंदों का सामना किया था। उनके बल्ले से 20 चौके निकले थे। हालांकि, ये मुकाबला भी ड्रॉ रहा था।

#2 डॉन ब्रैडमैन (270 रन, 1937) डॉन ब्रैडमैन की कई बेहतरीन एशेज पारियों में से एक 1937 के मेलबर्न मैच की तीसरी पारी में आई थी। उस समय के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 375 गेंदों का सामना करते हुए 22 चौकों की मदद से 270 रन बनाए थे। उनकी मैराथन पारी की मदद से ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 97/5 से 564/10 हो गया था। ब्रैडमैन के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत मेजबान टीम ने 365 रनों से जीत हासिल की थी।

#3 जस्टिन लैंगर (250 रन, 2002) पूर्व सलामी बल्लेबाज जस्टिन लैंगर ने मेलबर्न में 2002 एशेज सीरीज की पहली पारी में विपक्षी टीम को खूब परेशान किया था। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बड़ा दोहरा शतक लगाया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 551 रन बनाए थे। लैंगर ने 407 गेंदों पर 30 चौकों और एक छक्के की मदद से 250 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया था।