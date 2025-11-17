भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: क्या गुवाहाटी टेस्ट में खेलेंगे शुभमन गिल?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले ईडन गार्डन टेस्ट में चोटिल हो गए थे। चोट लगने के चलते वह दूसरी पारी में बल्लेबाजी भी नहीं कर सके थे। अब सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस बीच खबर है कि गिल भारतीय टीम के साथ गुवाहाटी जाएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट टीम के साथ गुवाहटी जाएंगे गिल गर्दन में लगी चोट के बाद गिल को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और फिलहाल वह कोलकाता में रिकवरी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, भारतीय टीम के 18 नवंबर को गुवाहाटी जाने की उम्मीद है और गिल भी मंगलवार या बुधवार को गुवाहाटी जा सकते हैं। हालांकि, उनके दूसरे टेस्ट में हिस्सा लेने की स्थिति अब तक अस्पष्ट बनी हुई है। वह BCCI की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं।

चोट ऐसे लगी थी गिल को चोट दूसरे दिन बल्लेबाजी पर आए गिल ने पहले चौका लगाया और उसके बाद गर्दन की दर्द से परेशान हुए। उनको देखने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए। इसके बाद वह मैदान छोड़कर चले गए थे। ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय गिल काफी असहज महसूस कर रहे थे। वह जरा भी अपनी गर्दन नहीं घुमा पा रहे थे। चोट के कारण कप्तान गिल तीसरे दिन बल्लेबाजी के लिए उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि उसी दौरान वे अस्पताल में भर्ती थे।

सीरीज फिलहाल सीरीज में पिछड़ रही है भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी सिर्फ 159 रन पर समाप्त हुई थी। जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट चटकाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 189 रन पर खत्म हुई। उसे 30 रन की बढ़त मिली। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी में बावुमा ने 55 रन की पारी खेली थी। हालांकि, पूरी टीम सिर्फ 153 रन ही बना सकी थी। भारत की दूसरी पारी में कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया।