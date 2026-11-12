PBKS से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं अर्शदीप (तस्वीर: एक्स/@IPL)

अर्शदीप सिंह का PBKS के लिए कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 10:49 am Nov 12, 202610:49 am

क्या है खबर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2027 की नीलामी से पहले पंजाब किंग्स (PBKS) ने अर्शदीप सिंह की जगह पर हार्दिक पांड्या (ट्रेड के जरिए) को अपने साथ छोड़ा है। इसके साथ ही अर्शदीप का PBKS के साथ सफर समाप्त हो गया। उन्होंने इस लीग में अपने सभी मैच PBKS की ओर से ही खेले हैं। वह अब जसप्रीत बुमराह के साथ MI में गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बीच अर्शदीप के IPL में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।