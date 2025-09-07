भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने रचा इतिहास, पहली बार तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में उसने फ्रांस को रोमांचक मुकाबले में 235-233 से हराया। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेष फुगे की जोड़ी ने मैच के हर पल संयम बनाए रखा और अंतिम क्षणों तक बढ़त बनाए रखी। इस शानदार जीत के साथ भारत ने तीरंदाजी के अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत का सबूत पेश किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।
सफर
ऐसा रहा भारत का सफर
फाइनल तक पहुंचने के लिए भारत ने ऑस्ट्रेलिया, मजबूत टीम अमेरिका और तुर्की को रोमांचक मुकाबलों में हराते हुए प्रभावशाली प्रदर्शन किया था। इससे पहले भारतीय तिरंदाजी जोड़ी ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ ने नीदरलैंड के खिलाफ रोमांचक फाइनल में 155-157 से हारते हुए भारत को रजत पदक दिलाया था। विश्व तिरंदाजी चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारत ने 2 पदकों को सुनिश्चितता कर लिया। युवा ऋषभ ने हर मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया।
महिला
भारत की महिला टीम को मिली हार
पिछली बार की विजेता भारत की महिला कंपाउंड टीम- ज्योति सुरेखा वेन्नम, परमीत कौर और प्रिथिका प्रदीप को कंपाउंड महिला टीम इवेंट के दूसरे दौर में इटली के खिलाफ 229-233 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका और टीम पर इस हार का बड़ा असर पड़ा। खिलाड़ियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इटली ने मुकाबले में बढ़त बनाकर जीत हासिल कर ली।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें पूरा स्कोर कार्ड
#Archery pic.twitter.com/fCKGH1mH51— India_AllSports (@India_AllSports) September 7, 2025