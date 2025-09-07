भारतीय पुरुष कंपाउंड ने इतिहास रच दिया (तस्वीर: एक्स/@India_AllSports)

भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने रचा इतिहास, पहली बार तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक

लेखन आदर्श कुमार 01:20 pm Sep 07, 202501:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने विश्व चैंपियनशिप में इतिहास रचते हुए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में उसने फ्रांस को रोमांचक मुकाबले में 235-233 से हराया। ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेष फुगे की जोड़ी ने मैच के हर पल संयम बनाए रखा और अंतिम क्षणों तक बढ़त बनाए रखी। इस शानदार जीत के साथ भारत ने तीरंदाजी के अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत का सबूत पेश किया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।