एशिया कप टी-20: पाकिस्तान के किस जोड़ी के नाम है सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड?

एशिया कप 2025 का आयोजन इस बार UAE में होने जा रहा है और इसे टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब तक इस प्रारूप में एशिया कप जीतने में सफल नहीं रही है। क्रिकेट का असली रोमांच तब देखने को मिलता है जब 2 बल्लेबाज मिलकर साझेदारी में रन बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एशिया कप टी-20 के इतिहास में पाकिस्तान की सबसे बड़ी साझेदारी करने वाली जोड़ियों पर एक नजर डालते हैं।

#1 मोहम्मद रिजवान और फखर जमान (116 रन) सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान के 2 स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और फखर जमान हैं। इन दोनों खिलाड़ियों ने साल 2022 में हांगकांग क्रिकेट टीम के खिलाफ शारजाह के मैदान पर दूसरे विकेट के लिए 116 रन जोड़ दिए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 193/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में हांगकांग की टीम सिर्फ 38 रन पर ऑलआउट हो गई थी। रिजवान ने 78* और फखर ने 53 रनों की शानदार पारी खेली थी।

#2 उमर अकमल और शोएब मलिक (114* रन) दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के उमर अकमल और शोएब मलिक की जोड़ी है। दोनों ने साल 2016 में UAE क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे विकेट के लिए 114* रन जोड़े थे। मुकाबला मीरपुर में खेला गया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए UAE ने 129/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में मलिक ने 63* रन की पारी खेली और अकमल के बल्ले से 50 रन निकले थे। इस साझेदारी के कारण पाकिस्तान ने लक्ष्य 18.4 ओवर में हासिल कर लिया था।

#3 मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद नवाज (73 रन) तीसरे स्थान पर रिजवान और मोहम्मद नवाज की जोड़ी है। दोनों ने 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए 73 रन जोड़े थे। रिजवान के बल्ले से 51 गेंदों में 71 रन निकले थे। नवाज ने 20 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन बनाए थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 181/7 का स्कोर बनाया था। पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया था। दुबई में पाकिस्तान को 5 विकेट से जीत मिली थी।