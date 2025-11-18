एशेज सीरीज इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की धतरी पर बनाए गए सवोच्च टीम स्कोर

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच एशेज सीरीज का आगाज 21 नवंबर से होने जा रहा है। इस बार इस सीरीज के मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। यह सीरीज दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता की दुनियाभर में मिसाल पेश करती है। इस सीरीज के इतिहास में कई बेहतरीन प्रदर्शन सामने आए हैं। इस बीच आइए ऑस्ट्रेलियाई धरती पर एक एशेज पारी में बनाए गए सर्वोच्च टीम स्कोर पर नजर डाल लेते हैं।

#1 ऑस्ट्रेलिया - 649/7 (घोषित) सिडनी, 2018 एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सर्वोच्च टीम स्कोर का रिकॉर्ड कंगारू टीम के नाम ही दर्ज है। साल 2017-18 में सिडनी में खेले गए सीरीज के आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 649/7 के स्कोर पर घोषित की थी। शीर्ष 6 बल्लेबाजों में से 5 ने 50+ रन बनाए थे। उस्मान ख्वाजा (171), शॉन मार्श (156) और मिचेल मार्श (101) शतकवीर रहे थे। आखिरी में कंगारू टीम ने मैच को पारी और 123 रनों से जीत लिया।

#2 ऑस्ट्रेलिया - 659/8 (घोषित) सिडनी, 1946 इस सूची में दूसरे नंबर पर भी कंगारू टीम का कब्जा है। 1946 में खेले गए सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने मैच की दूसरी पारी में सिड बार्न्स और डॉन ब्रैडमैन के दोहरे शतकों की बदौलत 659/8 का स्कोर बनाया था। दोनों बल्लेबाजों ने 234-234 रन बनाए, जबकि कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक तक नहीं बना सका। मेजबान टीम को मैच में दोबारा बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ी और उसने एक पारी और 33 रनों से जीत हासिल दर्ज की।