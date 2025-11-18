बाबर आजम पर लगा जुर्माना, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में किया था दुर्व्यवहार
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज बाबर आजम पर ICC आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। यह घटना 16 नवंबर को रावलपिंडी में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान हुई। बाबर को आचार संहिता के अनुच्छेद 2.2 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच में क्रिकेट उपकरण या कपड़ों और मैदानी उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित है।
घटना
क्या है पूरा मामला?
तीसरे वनडे में पाकिस्तान की पारी के 21वें ओवर में बाबर ने आउट होने पर जानबूझकर अपना बल्ला स्टंप पर दे मारा था। मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ और राशिद रियाज, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर फैसल अफरीदी ने उन पर यह आरोप लगाया। एमिरेट्स ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी के अली नकवी ने इस सजा का प्रस्ताव रखा, जिसे बाबर ने औपचारिक सुनवाई में बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया।
प्रदर्शन
वनडे सीरीज में कैसा रहा बाबर का प्रदर्शन?
बाबर ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में अपनी हालिया खराब फॉर्म से उबरते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 वनडे मैचों में कुल 165 रन बनाए। इसमें एक शतक भी शामिल था। यह शतक तीनों प्रारूप में 800 से अधिक दिन बाद और 83 पारियों के अंतरराल के बाद आया था। उनके योगदान ने पाकिस्तान को श्रीलंका पर 3-0 से क्लीन स्वीप करके 3 मैचों की सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई है।
जानकारी
पाकिस्तान के लिए संयुक्त रूप से सर्वाधिक वनडे शतक
बाबर अब सईद अनवर के साथ पाकिस्तान के लिए वनडे में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक (20) लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अब तक 140 वनडे मैचों में 53.72 की औसत से 6,501 रन अपने नाम किए हैं।