महिला वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन

महिला वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन
क्या है खबर?
महिला वनडे विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार शतकीय पारी (113*) खेली। यह मौजूदा विश्व कप में उनका लगातार दूसरा शतक रहा है, जिसे उन्होंने केवल 73 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। ऐसे में आइए महिला वनडे विश्व कप इतिहास के सबसे तेज शतकों पर नजर डालते हैं।
#1
डिएंड्रा डॉटिन - 71 गेंद बनाम पाकिस्तान, 2017
इस सूची में शीर्ष पर वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन हैं। उन्होंने विश्व कप 2017 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 71 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया था। वह 76 गेंदों पर 104 रन बनाकर नाबाद लौटी थीं, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर 285/4 पर पहुंच गया। बाद में केरेबियन टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 19 रनों से शानदार जीत हासिल की।
#2
एलिसा हीली- 73 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2025
हीली अब इस सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। विशाखापट्टनम में 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हीली ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने साथी सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड (84*) के साथ मिलकर नाबाद 202 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 24.5 ओवर में जीत दिला दी। उन्होंने अपनी नाबाद 113 रनों की पारी में 77 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके भी लगाए।
#3
नेट साइवर-ब्रंट - 76 गेंद बनाम पाकिस्तान, 2017
इस सूची में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की मौजूदा कप्तान नैट साइवर-ब्रंट हैं, जिन्होंने विश्व कप 2017 में लीसेस्टर में पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई थी। उन्होंने तत्कालीन कप्तान हीथर नाइट (106) के साथ मिलकर 213 रनों की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से उबारा। उन्होंने 76 गेंदों पर शतक पूरा किया और 92 गेंदों पर 137 रन बनाकर नाबाद लौटीं। इंग्लैंड ने 377/7 का स्कोर बनाया और बाद में शानदार जीत हासिल की।