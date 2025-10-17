महिला वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी, जानिए शीर्ष पर कौन

#1 डिएंड्रा डॉटिन - 71 गेंद बनाम पाकिस्तान, 2017 इस सूची में शीर्ष पर वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज खिलाड़ी डिएंड्रा डॉटिन हैं। उन्होंने विश्व कप 2017 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 71 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया था। वह 76 गेंदों पर 104 रन बनाकर नाबाद लौटी थीं, जिससे वेस्टइंडीज का स्कोर 285/4 पर पहुंच गया। बाद में केरेबियन टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 19 रनों से शानदार जीत हासिल की।

#2 एलिसा हीली- 73 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2025 हीली अब इस सूची में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। विशाखापट्टनम में 199 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए हीली ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और शुरुआत से ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने साथी सलामी बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड (84*) के साथ मिलकर नाबाद 202 रनों की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 24.5 ओवर में जीत दिला दी। उन्होंने अपनी नाबाद 113 रनों की पारी में 77 गेंदों का सामना करते हुए 20 चौके भी लगाए।