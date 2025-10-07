वनडे विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम से की गई सबसे बड़ी साझेदारियां

#1 ताजमिन ब्रिट्स और सुने लुस (159 रन बनाम न्यूजीलैंड, 2025) इंदौर के होल्कर स्टेडियम में हुए मैच में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सभी विकेट खोकर 231 का स्कोर बनाया। जवाब में प्रोटियाज टीम ने ताजमिन ब्रिट्स की शतकीय पारी (101) की मदद से 40.5 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। ब्रिट्स के अलावा सुने लुस ने 114 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए। ब्रिट्स ने लुस के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 159 रन की साझेदारी की।

#2 मारिजान कप्प और डेन वैन नीकेर्क (128* रन बनाम पाकिस्तान, 2013) 2013 में भारत में हुए महिला विश्व कप मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मारिजान कप्प और डेन वैन नीकेर्क ने शानदार प्रदर्शन किया था। मुश्किल पिच पर दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए नाबाद 128 रनों की साझेदारी की, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 207/5 का स्कोर बनाया और आखिर में 126 रनों के विशाल अंतर से जीत हासिल की थी। कप्प 150 गेंदों पर 102 रन बनाकर नाबाद लौटीं, जबकि वैन नीकेर्क ने 77 गेंदों पर 55* रन बनाए।