दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूग्राम की कंपनी को टेस्ला नाम इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरूग्राम की कंपनी को टेस्ला नाम इस्तेमाल करने से रोका, जानिए मामला

क्या है खबर?

दिल्ली हाई कोर्ट ने एलन मस्क की टेस्ला को अंतरिम राहत देते हुए गुरूग्राम स्थित टेस्ला पावर इंडिया को इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और बैटरियों पर टेस्ला नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने भारतीय कंपनी को टेस्ला ब्रांड के तहत EV का निर्माण या बिक्री न करने का निर्देश दिया। साथ ही मुकदमे का फैसला आने तक पंजीकृत ट्रेडमार्क, उपकरण चिह्न या लोगो का किसी भी रूप में उपयोग करने से रोक दिया।