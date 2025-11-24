जोमैटो और स्विगी पर फूड डिलीवरी महंगा हो सकता है

नए श्रम नियम लागू होने के बाद महंगी होगी फूड डिलीवरी, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

देश में लागू हुए नए श्रम कानून के बाद फूड डिलीवरी फीस में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। स्विगी और इटरनल (जोमैटो) ने स्टॉक एक्सचेंजों को आश्वस्त किया है कि इससे उनके व्यावसायिक परिदृश्य में कोई खास बदलाव नहीं लाएंगी। कंपनियों ने यह बयान सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (CoSS) के जवाब में दिया है। दूसरी तरफ विश्लेषकों का अनुमान है कि अनिवार्य योगदान से फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स क्षेत्रों की परिचालन लागत बढ़ सकती है।