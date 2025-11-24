अमेजन का क्लाउड नेटवर्क हुआ बड़ा, दुनियाभर में 900 से ज्यादा फैसिलिटी सक्रिय

टेक दिग्गज अमेजन की क्लाउड सेवा शाखा अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) तेजी से अपने डाटा सेंटर बढ़ा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, AWS अब 50 से ज्यादा देशों में 900 से अधिक फैसिलिटी चला रही है। आमतौर पर लोग इसके अमेरिका स्थित बड़े डाटा कैंपस को ही जानते हैं, लेकिन असल में कंपनी का फैलाव इससे कहीं अधिक है। यह बढ़ता नेटवर्क दिखाता है कि AWS दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सर्विस में से एक क्यों है।

जगह किराए की जगहों पर भी चल रहा है AWS का बड़ा ऑपरेशन रिपोर्ट में बताया गया है कि AWS सिर्फ अपने खुद के बड़े डाटा सेंटर पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनियाभर में सैकड़ों 'कोलोकेशन' यानी किराए की बिल्डिंग्स में भी अपने सर्वर लगाती है। इन जगहों से कंपनी को लगभग 20 प्रतिशत कंप्यूटिंग क्षमता मिलती है। कुछ साइट्स में AWS सिर्फ एक कमरे में सर्वर लगाती है, जबकि फ्रैंकफर्ट और टोक्यो जैसे मार्केट में यह कई बड़ी बिल्डिंग्स का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती है।

सुरक्षा सुरक्षा के कारण लोकेशन नहीं बताती कंपनी अमेजन ने हमेशा सुरक्षा और प्रतिस्पर्धा के कारण अपने डाटा सेंटर की सही लोकेशन साझा करने से परहेज किया है। हालांकि, नए खुलासों से पता चलता है कि इसका नेटवर्क पहले सोचे गए स्तर से कई गुना बड़ा है। यह जानकारी ऐसे समय आई है जब इन्वेस्टर यह समझना चाहते हैं कि AWS बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जरूरतों को कितनी क्षमता से संभाल सकती है। बड़े पैमाने पर फैलता यह नेटवर्क AWS की बढ़ती तैयारी को भी दिखाता है।