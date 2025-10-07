वनडे क्रिकेट: विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए उनके आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर वनडे सीरीज खेलनी है। शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। भारत की टीम में विराट कोहली के ऊपर सबकी नजरें रहेंगी, जो लंबे समय के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते दिखेंगे। कोहली आखिरी बार वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेलते हुए नजर आए थे। इस बीच कोहली के ऑस्ट्रेलिया में किए प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े शानदार रहा है कोहली का ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन कोहली ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अब तक कुल 29 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 51.03 की औसत और 89.06 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,327 रन बनाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय बल्लेबाजों में सचिन तेंदुलकर ने 46 पारियों में 1,491 रन और रोहित शर्मा ने 29 पारियों में 1,328 रन बनाए हैं।

शतक ऑस्ट्रेलिया में 5 शतक जड़ चुके हैं कोहली कोहली ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 133* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 5 शतक जड़े हैं। पूर्व भारतीय कप्तान रोहित ने भी 5 ही शतक लगाए हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया में 3 शतक लगाए थे। वहीं, शिखर धवन, गौतम गंभीर, और सौरव गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए 2-2 शतक लगाए थे।

आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का प्रदर्शन कोहली को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 50 वनडे में 54.46 की औसत के साथ 2,451 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 93.69 की रही है। कोहली वनडे प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। बता दें कि तेंदुलकर ने कंगारू टीम के विरुद्ध 70 पारियों में 84.71 की औसत से 3,077 रन बनाए थे।