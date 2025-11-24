धर्मेंद्र का फिल्मी सफर, बॉलीवुड के 'हीमैन' को क्यों नहीं मिला 'सुपरस्टार' का टैग?

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन सिनेमा जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अपने पूरे फिल्मी करियर में अभिनेता ने तमाम सुपरहिट फिल्में कीं। यादगार किरदारों से लोगों का दिल जीता। अनगिनत गाने दिए जाे आज भी लोग गुनगुनाने को मजबूर हो जाते हैं। फिल्मी पर्दे पर हर किरदार शानदार तरीके से निभाया और सफलता का स्वाद चखा। इसके बावजूद धर्मेंद्र को बॉलीवुड के "सुपरस्टार" का टैग नहीं मिला सका, जिसके वो हमेशा से हकदार रहे थे।

करियर धर्मेंद्र का फिल्मी करियर धर्मेंद्र का कोई गॉड फादर नहीं था। कम लोगों को पता होगा कि एक किसान परिवार में जन्मे धर्मेंद्र ने अपने दम पर फिल्माें में पहचान बनाई। उनकी पहली फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' थी, जो 1960 में रिलीज हुई थी। इस वक्त धर्मेंद्र की उम्र सिर्फ 24 साल थी। इसके बाद अभिनेता ने 'बंदिनी', 'आई मिलन की बेला' और 'काजल' जैसी फिल्मों में सहायक किरदार निभाया। फिल्म 'फूल और पत्थर' से वह रातों-रात स्टार बन गए थे।

सुपरहिट फिल्में धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्में साल 1970 के बाद से धर्मेंद्र ने बेहतरीन फिल्मों के जरिए शीर्ष बॉलीवुड सितारों में अपनी जगह पक्की कर ली थी। इस दौरान उन्होंने अपने करियर में 'मेरा गांव मेरा देश', 'आदमी', 'सीता और गीता', 'शोले', 'लोफर', 'यादों की बारात' और 'धरम वीर जैसी' तमाम हिट फिल्में दीं। 80 के दशक में धर्मेंद्र ने रोमांटिक छवि से निकलकर एक्शन की तरफ रुख किया। इस साल उन्हें 'गुलामी', 'लोहा' और 'बदले की आग' जैसी कई फिल्मों में एक्शन करते देखा गया।

जोड़ी पर्दे पर इस अभिनेत्री संग चर्चित रही जाेड़ी धर्मेंद्र ने 80 के दशक तक खुद को सिनेमा के बेहतरीन कलाकार के रूप में स्थापित कर लिया था। 64 साल के करियर में उन्होंने 70 से ज्यादा हिट फिल्में दीं, जो किसी भी हिंदी फिल्म अभिनेता की मुख्य भूमिका वाली फिल्मों के मुकाबले ज्यादा है। उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, मीना कुमारी, शर्मिला टैगोर समेत कई सितारों संग काम किया। हालांकि, हेमा मालिनी संग 30 से ज्यादा फिल्में कीं और उनकी जोड़ी सुपरहिट थी।

सुपरस्टार इस कारण नहीं मिला "सुपरस्टार" का टैग 70 के दशक में धर्मेंद्र ने सुपरहिट फिल्में तो दीं, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में 2 अभिनेताओं वाली थीं जिसमें 'शोले', 'धरम वीर' और 'यादों की बारात' शामिल है। वहीं अन्य अभिनेता एकल हिट फिल्में दे रहे थे। 80 के दशक में धर्मेंद्र ने एक हीरो वाली फिल्में शुरू कीं, लेकिन अमिताभ या ऋषि कपूर के मुकाबले वह दम न दिखा सकीं। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई। सफलता का दर कम होने से वह कभी "सुपरस्टार" न बन सके।