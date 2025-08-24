वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर 

#1 434/4 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2006 वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर 434/4 का रहा है। साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसने ये स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम के लिए रिकी पोंटिग ने 164 रनों की पारी खेली थी। उनके अलावा माइकल हसी के बल्ले से 51 गेंदों में 81 रन निकले थे। हालांकि, इस बड़े स्कोर के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हार मिली थी। हर्शल गिब्स ने 111 गेंदों में 175 रन बना दिए थे।

#2 431/2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025 दूसरे स्थान पर अब 431/2 का स्कोर है। साल 2025 में खेले गए मुकाबले में ट्रेविस हेड ने 103 गेंदों का सामना करते हुए 142 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। मिचेल मार्श ने 106 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। इनके अलावा कैमरून ग्रीन ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 118 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 8 छक्के निकले।

#3 417/6 बनाम अफगानिस्तान, 2015 साल 2015 के वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 417/6 का स्कोर बना दिया था। डेविड वार्नर ने 133 गेंदों का सामना करते हुए 178 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 19 चौके और 5 छक्के निकले थे। स्टीव स्मिथ ने 95 और ग्लेन मैक्सवेल ने 39 गेंदों में 88 रन की पारी खेली थी। अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 142 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को 275 रन से जीत मिली थी।