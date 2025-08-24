वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में 431/2 का पहाड़ जैसा स्कोर बना दिया। ये वनडे क्रिकेट के इतिहास में कंगारू टीम का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। पहले स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम है। उसने साल 2022 में नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 498/4 का स्कोर बना दिया था। ऐसे में आइए वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर पर एक नजर डालते हैं।
#1
434/4 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2006
वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्कोर 434/4 का रहा है। साल 2006 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसने ये स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कंगारू टीम के लिए रिकी पोंटिग ने 164 रनों की पारी खेली थी। उनके अलावा माइकल हसी के बल्ले से 51 गेंदों में 81 रन निकले थे। हालांकि, इस बड़े स्कोर के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से हार मिली थी। हर्शल गिब्स ने 111 गेंदों में 175 रन बना दिए थे।
#2
431/2 बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2025
दूसरे स्थान पर अब 431/2 का स्कोर है। साल 2025 में खेले गए मुकाबले में ट्रेविस हेड ने 103 गेंदों का सामना करते हुए 142 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। मिचेल मार्श ने 106 गेंदों का सामना किया और 100 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 5 छक्के निकले। इनके अलावा कैमरून ग्रीन ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 118 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 8 छक्के निकले।
#3
417/6 बनाम अफगानिस्तान, 2015
साल 2015 के वनडे विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 417/6 का स्कोर बना दिया था। डेविड वार्नर ने 133 गेंदों का सामना करते हुए 178 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 19 चौके और 5 छक्के निकले थे। स्टीव स्मिथ ने 95 और ग्लेन मैक्सवेल ने 39 गेंदों में 88 रन की पारी खेली थी। अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 142 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया को 275 रन से जीत मिली थी।
#4
399/8 बनाम नीदरलैंड, 2023
साल 2023 के वनडे विश्व कप में दिल्ली के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 399/8 का स्कोर बनाया था। मैक्सवेल ने सिर्फ 44 गेंदों का सामना करते हुए 106 रन बना दिए थे। वार्नर ने 93 गेंदों का सामना किया था और 104 रन बनाए थे। जवाब में नीदरलैंड की टीम सिर्फ 90 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला 309 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया था।