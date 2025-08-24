कैमरून ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरा सबसे तेज वनडे शतक लगाया, बनाए ये रिकॉर्ड्स

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के विरुद्ध सीरीज के तीसरे वनडे मैच में जोरदार शतक (118*) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला शतक साबित हुआ। उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 से अधिक रन का स्कोर बनाया। बता दें कि ग्रीन से पहले ट्रेविस हेड (142) और मिचेल मार्श (100) ने शतक लगाए थे। आइए ग्रीन के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी जोरदार रही ग्रीन की पारी मैके के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने जब 250 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब ग्रीन क्रीज पर आए। सीरीज के शुरुआती 2 वनडे में 3 और 35 रन के स्कोर करने वाले ग्रीन तीसरे मैच में अच्छी लय में नजर आए। नंबर-3 पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया। वह 55 गेंदों में 118 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने एलेक्स कैरी (50*) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 164 रन की साझेदारी की।

शतक ऑस्ट्रेलिया से दूसरा सबसे तेज वनडे शतक ग्रीन ने 47 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह ऑस्ट्रेलिया की ओर से वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में उनसे आगे सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने 40 गेंदों में शतक (बनाम नीदरलैंड, 2023) जड़ा था। बता दें कि विश्व क्रिकेट में सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड एबी डिविलियर्स के नाम पर दर्ज है, जिन्होंने 31 गेंदों में (बनाम वेस्टइंडीज, 2015) ये कारनामा किया था।

आंकड़े ग्रीन का वनडे करियर ग्रीन ने 2020 में अपने वनडे करियर की शुरुआत की थी। इस बल्लेबाजी ऑलराउंडर ने अब तक 31 वनडे खेले हैं, जिसमें 43.4 की औसत के साथ 782 रन बनाए हैं। इस बीच वह 1 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। गेंदबाजी में उन्होंने 20 विकेट लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने अब तक 5 पारियां खेली हैं, जिसमें 58.0 की औसत के साथ कुल 174 रन अपने नाम किए हैं।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने बनाया अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर के बाद 431/2 का स्कोर बनाया। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का 50 ओवर प्रारूप में सर्वोच्च स्कोर 434/4 है। इसके साथ-साथ यह तीसरा ऐसा मौका है, जब ऑस्ट्रेलिया ने 400+ रन बनाए हैं। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 में पर्थ में 417/6 का स्कोर बनाया था।