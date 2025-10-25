LOADING...
हर्षित राणा ने तीसरे वनडे में शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

हर्षित राणा ने पहली बार वनडे क्रिकेट में लिया 4 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

Oct 25, 2025
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। ये उनके वनडे करियर का पहला 4 विकेट हॉल रहा। इस मुकाबले से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/31 का था। उनकी शानदार गेंदबाजी के ही कारण ऑस्ट्रेलिया टीम 46.4 ओवर में 236 रन का स्कोर ही बना पाई। ऐसे में आइए हर्षित के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

ऐसी रही हर्षित की गेंदबाजी 

हर्षित ने 8.4 ओवर गेंदबाजी की और 39 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 4.50 की रही। उन्होंने एलेक्स कैरी (24), कूपर कोनोली (23), मिचेल ओवन (1), और जोश हेजलवुड (0) को शिकार बनाया। हर्षित की शानदार गेंदबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया का मध्यक्रम कमाल नहीं कर पाया। सीरीज के पहले वनडे में हर्षित ने 4 ओवर में 27 रन खर्च किए थे और उन्हें सफलता नहीं मिली थी। दूसरे मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए थे।

ऐसा रहा है हर्षित का वनडे करियर 

हर्षित ने पहला वनडे मुकाबला 2025 के फरवरी महीने में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 8 वनडे खेले हैं और इसकी 8 पारियों में 16 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 20.75 की औसत से गेंदबाजी की है और उनकी इकॉनमी 5.82 की रही है। हर्षित का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 4/39 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 3 मुकाबलों की 3 पारियों में 20.83 की औसत से 6 विकेट लिए हैं।

ऐसी रही ऑस्ट्रेलिया की पारी 

हर्षित के अलावा मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट चटकाए। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को 1-1 सफलता मिली। कंगारू टीम के लिए मेट रेनशॉ ने सबसे बड़ी 56 रन की पारी खेली। उनके अलावा टीम के कप्तान मिचेल मार्श ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 41 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, जिससे उनकी टीम बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल नहीं हो पाईं।