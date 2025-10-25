ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: कैच पकड़ने के दौरान बुरी तरह चोटिल हुए श्रेयस, मैदान छोड़ गए बाहर 

LOADING...
श्रेयस अय्यर को चोट आई है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन आदर्श कुमार
Oct 25, 2025
12:43 pm
भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोट लग गई। यह घटना तब हुई जब वे बैकवर्ड प्वाइंट क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी द्वारा मारी गई गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कैच तो उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन वे बुरी तरह अपने बाएं तरफ गिर गए और उन्हें चोट लग गई। श्रेयस को मैदान छोड़ना पड़ा।

भारतीय टीम की चिंता बढ़ी 

श्रेयस की चोट ने उनके दूसरे पारी में खेलने को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कैच लेने के बाद उन्हें काफी दर्द में देखा गया, वे अपनी पसलियों को पकड़ते और मरोड़ झेलते नजर आए। भारतीय टीम यह उम्मीद कर रही है कि चोट इतनी गंभीर न हो कि उन्हें मैच के बाकी हिस्सों से बाहर होना पड़े। हालांकि, इस मैच के बाद उनके पास तुरंत कोई मुकाबला नहीं है, वह टी-20 सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं हैं।

यहां देखें श्रेयस का कैच 

अच्छी फॉर्म में हैं श्रेयस 

श्रेयस जिन्हें हाल ही में भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया था अच्छी फॉर्म में हैं। उन्होंने पिछले वनडे में महत्वपूर्ण 61 रन बनाए थे और रोहित शर्मा के साथ 118 रन की साझेदारी की थी। हालांकि, भारत का बल्लेबाजी क्रम दोनों मैचों में संघर्ष करता रहा और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए। एडिलेड में करीबी जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 अजेय बढ़त बना ली, जिससे टीम चयन और रणनीति पर भी सवाल उठने लगे थे।