श्रेयस अय्यर को चोट आई है (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: कैच पकड़ने के दौरान बुरी तरह चोटिल हुए श्रेयस, मैदान छोड़ गए बाहर

लेखन आदर्श कुमार 12:43 pm Oct 25, 202512:43 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में कैच पकड़ते समय चोट लग गई। यह घटना तब हुई जब वे बैकवर्ड प्वाइंट क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी द्वारा मारी गई गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कैच तो उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ लिया, लेकिन वे बुरी तरह अपने बाएं तरफ गिर गए और उन्हें चोट लग गई। श्रेयस को मैदान छोड़ना पड़ा।