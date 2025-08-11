एशिया कप से पहले हार्दिक पांड्या की फिटनेस का NCA में होगा मूल्यांकन- रिपोर्ट 

एशिया कप 2025 से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बेंगलुरु स्थित BCCI के नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में फिटनेस का मूल्यांकन कराएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मूल्यांकन 11 और 12 अगस्त को किया जाएगा। बता दें कि 9 सितंबर से एशिया कप का आयोजन होना है, जिसमें पांड्या के फिट होकर टीम में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

रिपोर्ट मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, पांड्या जुलाई 2025 के मध्य से फिटनेस हासिल करने के लिए मुंबई में ट्रेनिंग कर रहे थे। वह भारत की टी-20 विश्व कप 2024 की जीत के प्रमुख सदस्य रहे थे। इसके साथ-साथ वह भारतीय टीम से चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीत चुके थे। ऐसे में BCCI हर हाल में पांड्या की फिट होकर के टीम में वापसी की उम्मीद कर रही है।

अपडेट NCA में एक और हफ्ता बिताएंगे सूर्यकुमार भारत के टी-20 कप्तान सूर्यकुमार यादव अभी भी जून में हुई स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी से उबर रहे हैं। पूरी तरह से ठीक होने के लिए उनके चिकित्सकीय देखरेख में NCA में एक और हफ्ता बिताने की उम्मीद है। एक अन्य अपडेट में, श्रेयस अय्यर ने 27 और 29 जुलाई के बीच अपनी फिटनेस का आकलन पूरा कर लिया था। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने पंजाब किंग्स को IPL 2025 के फाइनल में पहुंचाया था।

सूर्यकुमार सूर्यकुमार ने ट्रेनिंग का वीडियो किया था शेयर सूर्यकुमार ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे NCA में बल्लेबाजी अभ्यास में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे थे। वे अपनी रिकवरी प्रक्रिया के तहत व्यायाम और दौड़ते भी नजर आए थे। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "मैं उस काम को करने के लिए बेताब हूं जो मुझे पसंद है।" IPL 2025 में उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा था। उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 717 रन बनाए और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार जीता था।