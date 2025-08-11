टेस्ट क्रिकेट: 21वीं सदी में बतौर नाइट वॉचमैन इन भारतीय खिलाड़ियों ने बनाए हैं 50+ स्कोर 

टेस्ट क्रिकेट में जब दिन के खेल की समाप्ति होने में कुछ मिनटों का समय बाकी होता है, तब बल्लेबाजी करने वाली टीम किसी निचले क्रम के खिलाड़ी को क्रीज पर उतार देती है। ऐसी स्थिति में भेजे गए खिलाड़ियों को नाइट वॉचमैन कहा जाता है। इनकी जिम्मेदारी दिन के बचे हुए समय में प्रमुख बल्लेबाजों के विकेट को बचाने की होती है। 21वीं सदी में भारत से 50+ रन बनाने वाले नाइट वॉचमैन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।

#1 अमित मिश्रा (84 बनाम इंग्लैंड, 2011) इंग्लैंड के खिलाफ 2011 में ओवल टेस्ट में भारत ने जब अपनी दूसरी पारी में 118 के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट खोया, तब अमित मिश्रा को क्रीज पर भेजा गया। अपनी लेग स्पिनर के लिए मशहूर रहे मिश्रा ने बल्लेबाजी में 141 गेंदों में 84 रन बनाए थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर (91) के साथ मिलकर 178 रन की साझेदारी भी की थी। इन पारियों के बावजूद इंग्लैंड ने पारी और 8 रन से वो मुकाबला जीता था।

#2 आकाश दीप (66 बनाम इंग्लैंड, 2025) इंग्लैंड दौरे पर भारत ने ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से हराते हुए सीरीज को 2-2 से बराबरी पर समाप्त किया था। उस मुकाबले में भारत की दूसरी पारी में आकाश दीप ने बतौर नाइट वॉचमैन 66 रन बनाए थे। उन्होंने यशस्वी जायसवाल (118) के साथ 107 रन की साझेदारी की थी। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 396 रन बनाए थे और भारत की जीत में आकाश दीप के रन अहम साबित हुए थे।

#3 अमित मिश्रा (50 बनाम बांग्लादेश, 2010) भारत ने 2010 में चटगांव टेस्ट में बांग्लादेश को 113 रन से हराया था। भारत ने अपनी दूसरी पारी में जब 90 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट खोया था, तब मिश्रा क्रीज पर आए थे। उन्होंने 70 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रन बनाए थे। यह बांग्लादेश के विरुद्ध मिश्रा का पहला अर्धशतक था। भारत ने अपनी दूसरी पारी 413/8 के स्कोर पर घोषित की थी और बांग्लादेश की आखिरी पारी 301 रन पर सिमटी थी।