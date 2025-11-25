गुवाहाटी टेस्ट: ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली 94 रन की पारी, भारत को 549 रनों का लक्ष्य

पारी ऐसी रही स्टब्स की पारी स्टब्स ने 180 गेंदों का सामना किया और 94 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 52.22 की रही। इस खिलाड़ी ने टोनी डी जोरजी के साथ मिलकर 160 गेंदों में 101 रन की साझेदारी निभाई। जोरजी के आउट होने के बाद स्टब्स ने वियान मूल्डर के साथ मिलकर पारी आगे बढ़ाई। दोनों के बीच 122 गेंदों में 82 रन की साझेदारी हुई। स्टब्स ने भारत के सभी गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई।

दक्षिण अफ्रीका ऐसी रही दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित कर दी। स्टब्स के अलावा जोरजी ने 68 गेंदों में 49 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 28.3 ओवर गेंदबादी की और 3 मेडन के साथ 62 रन देकर 4 विकेट लिए। उनके अलावा 1 सफलता वाशिंगटन सुंदर को मिली। दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी सिर्फ 201 रन पर समाप्त हो गई थी।

लक्ष्य भारत में कभी हासिल नहीं किया जा सका है 400+ रन का लक्ष्य भारत को घरेलू टेस्ट में दूसरी बार 500+ का लक्ष्य मिला है। 2004 नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने उसे 543 रनों का लक्ष्य दिया था। उस मुकाबले में भारतीय टीम 342 रनों से हार मिली थी। एशिया में कभी कोई टीम 400+ का लक्ष्य का पीछा कर टेस्ट नहीं जीती। सबसे सफल चेज 2021 में चटगांव में वेस्टइंडीज का 395 रन का था। भारत में सबसे बड़ा सफल चेज 2008 में इंग्लैंड के खिलाफ 387 रन का है।