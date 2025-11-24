एशेज सीरीज: 21वीं शताब्दी में चौथी पारी में इन सलामी बल्लेबाजों ने जड़े हैं शतक 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने पर्थ टेस्ट में इतिहास रच दिया। उन्होंने चौथी पारी का सबसे तेज शतक जड़कर कई रिकॉर्ड बनाए। पर्थ स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 69 गेंदों में यह कारनामा किया। उनकी आक्रामक पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 2 ही दिनों में जीत लिया। ऐसे में आइए उन सलामी बल्लेबाजों के बारे मं जानते हैं, जिन्होंने इस सदी में एशेज की चौथी पारी में शतक लगाया।

#1 एलिस्टेयर कुक (116 रन, 2006) इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने साल 2006 की एशेज के पर्थ टेस्ट की चौथी पारी में शानदार शतक लगाया था। इंग्लैंड को 557 रनों का लगभग असंभव लक्ष्य मिला था, फिर भी पहली बार ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट खेल रहे कुक डटे रहे। उन्होंने 290 गेंदों में 9 चौकों की मदद से बेहतरीन 116 रन बनाए। उनके संघर्षपूर्ण शतक के बावजूद इंग्लैंड 206 रनों से मुकाबला हार गया।

#2 क्रिस रोजर्स (116 रन) ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज क्रिस रोजर्स के शानदार शतक की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 2013 के मेलबर्न टेस्ट में 231 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल किया था। उन्होंने पहले डेविड वार्नर (25) के साथ 64 रनों की साझेदारी की, फिर शेन वॉटसन (नाबाद 83) के साथ 136 रन जोड़े। रोजर्स ने 155 गेंदों में 13 चौकों की मदद से दमदार 116 रन बनाए। उनकी पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला 8 विकेट से जीता।

#3 ट्रेविस हेड (123 रन) हेड पहली पारी में सलामी बल्लेबाज के तौर पर नहीं आए। उन्हें दूसरी पारी में कप्तान स्टीव स्मिथ ने सलामी बल्लेबाज के तौर पर भेजा। उन्होंने पहले 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और 205 रन के लक्ष्य को एकदम आसान बना दिया। पहले विकेट के लिए जेक वेदराल्ड के साथ हेड ने 75 रनों की साझेदारी निभाई। इसके बाद मार्नस लाबुशेन के साथ 92 गेंदों में 117 रन जोड़े। हेड 83 गेंदों में 123 रन बनाकर आउट हुए।