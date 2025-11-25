गुवाहाटी टेस्ट: रविंद्र जडेजा ने 17वीं बार लिया 4 विकेट हॉल, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम 

गेंदबाजी ऐसी रही जडेजा की गेंदबाजी जडेजा ने 28.3 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 62 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 2.20 की रही। उन्होंने रेयान रिकेल्टन (35), एडेन मार्करम (29), ट्रिस्टन स्टब्स (94) और टोनी डी जोरजी (49) को अपना शिकार बनाया। पहली पारी में इस खिलाड़ी ने 28 ओवर गेंदबाजी की थी और 2 मेडन के साथ 94 रन देकर 2 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 3.40 की रही थी।

विकेट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जडेजा ने पूरे किए 50 विकेट जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 3 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/138 का रहा है। उनसे पहले अनिल कुंबले (84), जावागल श्रीनाथ (64), हरभजन सिंह (60) और रविचंद्रन अश्विन (57) यह कारनामा कर चुके हैं। जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19.63 की औसत से गेंदबाजी की है। उन्होंने 11 मैच की 19वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की।

जानकारी जडेजा ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम क्रिकबज के अनुसार, जडेजा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 या अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर हैं। उनसे पहले इंग्लैंड के कॉलिन ब्लाइथ ने यह उपलब्धि हासिल की थी, जिन्होंने 1906 से 1910 के बीच 59 विकेट लिए थे।