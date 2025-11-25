गुवाहाटी टेस्ट: रविंद्र जडेजा ने 17वीं बार लिया 4 विकेट हॉल, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने गुवाहाटी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 विकेट हॉल अपने नाम किए। ये उनके टेस्ट करियर का 17वां 4 विकेट हॉल रहा। हालांकि, उनकी शानदार प्रदर्शन के बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को 549 रन का बड़ा लक्ष्य दे दिया। उसने अपनी दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित कर दी। जडेजा ने पहली पारी में 2 विकेट लिए थे।
गेंदबाजी
ऐसी रही जडेजा की गेंदबाजी
जडेजा ने 28.3 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ 62 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 2.20 की रही। उन्होंने रेयान रिकेल्टन (35), एडेन मार्करम (29), ट्रिस्टन स्टब्स (94) और टोनी डी जोरजी (49) को अपना शिकार बनाया। पहली पारी में इस खिलाड़ी ने 28 ओवर गेंदबाजी की थी और 2 मेडन के साथ 94 रन देकर 2 विकेट लिए थे। उनकी इकॉनमी 3.40 की रही थी।
विकेट
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जडेजा ने पूरे किए 50 विकेट
जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए। उन्होंने इस टीम के खिलाफ 3 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/138 का रहा है। उनसे पहले अनिल कुंबले (84), जावागल श्रीनाथ (64), हरभजन सिंह (60) और रविचंद्रन अश्विन (57) यह कारनामा कर चुके हैं। जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 19.63 की औसत से गेंदबाजी की है। उन्होंने 11 मैच की 19वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की।
जानकारी
जडेजा ने ये बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम
क्रिकबज के अनुसार, जडेजा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 50 या अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर हैं। उनसे पहले इंग्लैंड के कॉलिन ब्लाइथ ने यह उपलब्धि हासिल की थी, जिन्होंने 1906 से 1910 के बीच 59 विकेट लिए थे।
करियर
ऐसा रहा है जडेजा का टेस्ट करियर
जडेजा ने अपना पहला टेस्ट साल 2012 में खेला था। उन्होंने 89 मुकाबले खेले हैं और इसकी 167 पारियों में 25.11 की औसत से 348 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 15 बार 5 विकेट हॉल भी लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/42 का रहा है। इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा 93 विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिए हैं। उन्होंने 132 पारियों में 38.12 की औसत से 4,041 रन भी बनाए हैं।