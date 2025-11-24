गुवाहाटी टेस्ट: मार्को यानसन ने भारत के खिलाफ पहली बार झटका 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

गुवाहाटी टेस्ट: मार्को यानसन ने भारत के खिलाफ पहली बार झटका 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मार्को यानसन ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट अपने नाम किए। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा और भारत के खिलाफ पहला ही 5 विकेट हॉल रहा। उनकी गेंदबाजी के कारण भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई और प्रोटियाज टीम पहली पारी के आधार पर 288 रन की बढ़त हासिल करने में सफल रही। आइए उनके आंकड़े जानते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही यानसन की गेंदबाजी?
यानसन ने भारतीय टीम को 102 रन के कुल स्कोर पर ध्रुव जुरेल (0) के रूप से चौथा झटका देते हुए पारी में अपने विकेटों का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने धारदार गेंदबाजी करते हुए ऋषभ पंत (7), नीतिश कुमार रेड्डी (10), रविंद्र जडेजा (6) , कुलदीप यादव (19) और जसप्रीत बुमराह (5) को भी पवेलियन की राह दिखा दी। यानसन ने पारी में 19.5 ओवर में 5 मेडन फेंकते हुए केवल 48 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
उपलब्धि
इस विशेष क्लब में शामिल हुए यानसन
यानसन ने पहली पारी में 93 रनों की अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। वह अब साल 2000 के बाद भारतीय सरजमीं पर अर्धशतक के बाद 5 विकेट हॉल लेने वाले तीसरे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले साल 2008 में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने हैदराबाद टेस्ट में 52 रन बनाने के साथ 5 विकेट भी लिए थे। इसी तरह साल 2000 में दक्षिण अफ्रीका के निकी बोजे ने 85 रन बनाने के साथ 5 विकेट भी चटकाए थे।
प्रदर्शन
भारत के खिलाफ कैसा रहा है यानसन का प्रदर्शन?
टेस्ट करियर में यानसन का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय टीम के खिलाफ ही रहा है। उन्होंने भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट चटकाए हैं। वह अब तक 7 मैचों की 13 पारियों में 15.51 की बेहद किफायती औसत के साथ 35 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं। यह उनका भारत के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है। भारत के बाद यानसन ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे सर्वाधिक 14 विकेट हासिल किए हैं।
करियर
कैसा रहा है यानसन का टेस्ट करियर?
यानसन ने पहला टेस्ट मैच साल 2021 में भारतीय टीम के खिलाफ ही खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 21 मुकाबले खेले हैं और इसकी 37 पारियों में 21.10 की औसत से 88 विकेट लेने में सफल रहे हैं। उन्होंने 4 बार अपने टेस्ट करियर में 5 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 7/13 का रहा है। वह 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 4 अर्धशतकों की मदद से 624 रन बनाने में सफल रहे हैं।