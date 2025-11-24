एक कैलेंडर वर्ष में किन खिलाड़ियों ने खेले हैं सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले? जानिए उनके आंकड़े 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार मैच खेलना किसी भी खिलाड़ी की फिटनेस, मानसिक मजबूती और निरंतरता की असली परीक्षा होती है। एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ी न सिर्फ अपनी टीम की रीढ़ साबित होते हैं, बल्कि हर प्रारूप में प्रदर्शन का उच्च स्तर बनाए रखते हैं। इतने व्यस्त शेड्यूल के बीच उत्कृष्टता बरकरार रखना आसान नहीं होता। ऐसे में आइए एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।

#1 आघा सलमान (54 मुकाबले, 2025) इस सूची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान आघा सलमान पहले स्थान पर आ गए हैं। इस खिलाड़ी ने साल 2025 में 54 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। वह इस साल 5 टेस्ट, 17 वनडे और 32 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। टेस्ट में इस खिलाड़ी के बल्ले से 27.70 की औसत से 277 रन निकले हैं। वनडे में उन्होंने 47.64 की औसत से 667 रन बनाए हैं। टी-20 में सलमान ने 548 रन बनाए हैं।

#2 राहुल द्रविड़ (53 मुकाबले, 1999) दूसरे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ हैं। उन्होंने साल 1999 में 53 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। वह 10 टेस्ट और 43 वनडे मुकाबलों का हिस्सा रहे थे। टेस्ट में उन्होंने 19 पारियों में 48.05 की औसत से 865 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 शतक और 1 अर्धशतक निकला था। वनडे में इस खिलाड़ी ने 43 पारियों में 46.34 की औसत से 1,761 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 6 शतक निकले थे।

#3 मोहम्मद यूसुफ (53 मुकाबले, 2000) पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने भी एक कैलेंडर वर्ष में 53 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले थे। साल 2000 में वह 12 टेस्ट और 41 वनडे मुकाबलों का हिस्सा थे। उन्होंने टेस्ट की 18 पारियों में 49.35 की औसत से 839 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 4 शतक और 2 अर्धशतक निकले थे। वनडे में इस खिलाड़ी ने 41 पारियों में 32.25 की औसत से 1,161 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 7 अर्धशतक निकला था।