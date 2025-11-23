मार्को यानसन ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

मार्को यानसन ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्को यानसन ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (93) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का चौथा और भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 53 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही प्रोटियाज टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। आइए यानसन की पारी और टेस्ट क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही यानसन की पारी और साझेदारी?
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 334 रन के कुल स्कोर पर 7वां झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए यासनस ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने सेनुरन मुथुसामी (109) के साथ 8वें विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी निभाई। इस दौरान यानसन ने 53 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यानसन पारी में 91 गेंदों में 6 चौके और 7 छक्कों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है यानसन का टेस्ट करियर?
यानसन ने 2021 में भारत के खिलाफ ही अपना टेस्ट डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 21 मैचों की 32 पारियों में 23 से अधिक की औसत से 620 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 4 अर्धशतक भी शामिल है। इसी तरह गेंदबाजी में वह 36 पारियों में 22.06 की औसत से 82 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वह 3 बार 5 विकेट हाॅल और 5 बार 4 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं।