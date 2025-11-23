मार्को यानसन ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा टेस्ट अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही यानसन की पारी और साझेदारी?

टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज टीम को 334 रन के कुल स्कोर पर 7वां झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए यासनस ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उन्होंने सेनुरन मुथुसामी (109) के साथ 8वें विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी निभाई। इस दौरान यानसन ने 53 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। यानसन पारी में 91 गेंदों में 6 चौके और 7 छक्कों की मदद से 93 रन बनाकर आउट हुए।