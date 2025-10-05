भारत दौरे पर आए ऑस्ट्रेलिया-A के 4 खिलाड़ी हुए बीमार, जाना पड़ा अस्पताल

ऑस्ट्रेलिया-A क्रिकेट टीम कानपुर में भारत-A के खिलाफ चल रही अनाधिकृत वनडे सीरीज के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रही है। टीम के 4 खिलाड़ी पेट में संक्रमण से पीड़ित हो गए। इनमें तेज गेंदबाज हेनरी थॉर्नटन भी शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अन्य 3 खिलाड़ियों को सामान्य जांच और उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आइए पूरा मामला जानते हैं।

कारण होटल में खाए गए भोजन के बाद हुए बीमार टीम सूत्रों के अनुसार, यह बीमारी उनके होटल में खाए गए खाने से संबंधित हो सकती है। हालांकि, अस्पताल प्रशासन या टीम प्रबंधन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। टीम के स्थानीय मैनेजर ने बताया कि 4 खिलाड़ियों को पहले जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था। 3 खिलाड़ियों की रिपोर्ट सामान्य आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन थॉर्नटन में गंभीर संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए और उन्हें निगरानी में रखा गया।

बदलाव ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन ने आहार योजना में किया बदलाव इस घटना को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों के आहार में बदलाव किया है। हालांकि, इस बदलाव से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि खिलाड़ियों का स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी चार प्रभावित क्रिकेटर सीरीज के पहले वनडे में खेले थे। ऑस्ट्रेलिया-A की चिकित्सा टीम स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और खिलाड़ियों को फिलहाल स्थानीय भोजन और पानी से परहेज की सलाह दी है।