महिला वनडे विश्व कप 2025: श्रीलंका बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ 

कोलंबो में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और दोपहर करीब 12 बजे से तेज बारिश शुरू हो गई, जो देर शाम तक जारी रही। मैच रैफरी और अंपायरों ने बारिश के कम होने पर मैच शुरू कराने पर विचार किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर तेज बारिश शुरू हो गई। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए आखिर में मैच को बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया। कोलंबो में रविवार को भी बारिश की संभावना है।

भारत के पास है शीर्ष पर पहुंचने का मौका

कोलंबो में रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान के बीच मुकाबला निर्धारित है। इसमें अगर भारतीय टीम जीत दर्ज करती है तो वह अंकतालिका में शीर्ष पर पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया टीम 3 अंकों और +1.780 के नेट रन रेट के साथ तालिका में शीर्ष पर है। इस बीच, श्रीलंका ने अपने पहले अंक अर्जित किए हैं, लेकिन उनका -1.255 का नेट रन रेट अभी भी इस टूर्नामेंट में सबसे खराब है। श्रीलंकाई टीम 5वें स्थान पर है।