श्रेयस अय्यर की चोट पर BCCI ने जारी किया बयान, स्कैन के बाद आई अच्छी खबर

BCCI ने अपडेट देते हुए कहा, "चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और रक्तस्राव तुरंत रोक दिया गया। उनकी हालत अब स्थिर है और उन पर निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार, 28 अक्टूबर को दोबारा किए गए स्कैन में काफी सुधार दिखा है और वह अब ठीक हो रहे हैं। BCCI की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के परामर्श से उन पर नजर रखे हुए है।"

चोट

फील्डिंग करते हुए चोटिल हुए थे अय्यर

यह घटना तब हुई जब अय्यर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर एलेक्स कैरी का शानदार कैच लपका, लेकिन इस दौरान उनकी बाईं पसली में चोट लग गई और उन्हें अंदरूनी रक्तस्राव भी हुआ। इसके बाद BCCI की मेडिकल टीम ने उन्हें तत्काल सिडनी के एक अस्पताल की ICU यूनिट में भर्ती करा दिया। इससे चोट की गंभीरता कम हो गई। BCCI की मेडिकल टीम द्वारा मैदान पर की गई त्वरित कार्रवाई ने अय्यर की जान बचा ली।