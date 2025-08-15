दलीप ट्रॉफी के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के, जानिए आंकड़े

भारतीय घरेलू क्रिकेट का 2025-26 सीजन अगस्त के आखिर में दलीप ट्रॉफी से शुरू होगा। टूर्नामेंट अपने पारंपरिक प्रारूप में लौट रहा है, जिसमें 4 टीमों की संरचना को खत्म कर क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट मुकाबले शामिल किए गए हैं। दलीप ट्रॉफी में हमेशा से दमदार बल्लेबाजी देखने को मिलती है और कई खिलाड़ियों ने छक्कों की बरसात कर दर्शकों को रोमांचित किया है। आइए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 मनीष पांडे (26 छक्के) साउथ जोन के स्टार बल्लेबाज मनीष पांडे इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट का अपना पहला मुकाबला साल 2010 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 11 मुकाबले खेले हैं और 26 छक्के लगाने में सफल रहे हैं। उन्होंने 16 पारियों में 62.06 की उम्दा औसत के साथ 931 रन भी बनाए हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 218 रन रहा है।

#2 युवराज सिंह और यूसुफ पठान (22-22 छक्के) भारतीय टीम के 2 पूर्व दिग्गज खिलाड़ी यूसुफ पठान और युवराज सिंह संयुक्त रूप से इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। पठान ने वेस्ट जोन के लिए खेलते हुए 22 छक्के लगाए थे। युवराज ने भारतीय रेलवे और नॉर्थ जोन के लिए खेलते हुए 22 छक्के जड़े थे। पठान के बल्ले से 6 मैचों की 10 पारियों में 71 की औसत से 639 रन निकले थे। युवराज ने 22 पारियों में 76.73 की औसत से 1,458 रन बनाए थे।

#3 रॉबिन उथप्पा (21 छक्के) तीसरे स्थान पर पूर्व स्टार खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा हैं। उन्होंने दलीप ट्रॉपी में अपना पहला मुकाबला 2005 में खेला था। आखिरी बार वह 2016 में इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 19 मैचों की 35 पारियों में 41.91 की औसत से 1,467 रन बनाए थे। इस दौरान उनके बल्ले से 21 छक्के निकले थे। उथप्पा ने 3 शतक और 10 अर्धशतक भी लगाए थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 160 रन रहा था।